Surtec Research Europe bleibt in Düsseldorfs Zentrum

Die Surtec Research Europe GmbH verabschiedet sich von seinem bisherigen Standort in der Königsallee 60d, bleibt der Stadtmitte aber treu. Der Hersteller von HDP Forschungsanlagen wird in die Blumenstraße 30 umziehen und dort rund 140 m² belegen. Das 1920 errichtete, fünfgeschossige Büro- und Geschäftshaus in Ecklage befindet sich im Eigentum eines Family Offices. Der neue Mieter wurde während des Vermittlungsprozesses von Savills beraten.

„Entscheidendes Kriterium für die Anmietung war neben der eindrucksvollen Fassade selbstverständlich die zentrale Lage – unmittelbar nahe der Königsallee gelegen bietet sich den Mitarbeitern und Kunden ein gut angebundenes, abwechslungsreiches Umfeld“, berichtet Sebastian Renke, Director und Teamleader Office Agency bei Savills in Düsseldorf, der den Mieter beraten hat.