Supernova erwirbt Mailänder Galleria Borromea von Europa Capital

Die österreichische Supernova Group hat das Einkaufszentrum Galleria Borromea in Peschiera Borromeo südöstlich von Mailand erworben. Diese Erweiterung des Portfolios des privaten Immobilieninvestors ist Teil seiner Expansionsstrategie in Norditalien.

Nach den Akquisitionen des Einkaufszentrums Casetta Mattei in Rom (15.348 m² Bruttomietfläche, GLA) und La Scaglia in Civitavecchia (15.800 m²) im Sommer übernimmt der Investor nun das Einkaufszentrum Galleria Borromea im Großraum Mailand.



„Nach unseren erfolgreichen Engagements in Rom und Civitavecchia ist der Erwerb der Galleria Borromea im Großraum Mailand der nächste Schritt, um unsere Präsenz in Italien nachhaltig auszubauen. Mit diesem Objekt sichern wir uns einen etablierten, frequenzstarken Standort in einer der dynamischsten Wirtschaftsregionen Europas – und stärken zugleich unser Portfolio an qualitativ hochwertigen, auf den täglichen Bedarf ausgerichteten Einkaufszentren“, so Markus Pinggera, Geschäftsführer der Supernova Group.



Die Galleria Borromea befindet sich in der Metropolregion Mailand und verfügt über eine vermietbare Fläche von 18.438 m². Rund 90 Verkaufseinheiten, jährlich etwa 4 Millionen Besucher:innen und mehr als 1.500, zu rund zwei Dritteln überdachte, Parkplätze machen das Center zu einem stark frequentierten Einkaufsziel. Zu den langjährig vertretenen Marken zählen unter anderem Mediaworld, Piazza Italia, Deichmann und Contè.



Die Übergabe an Supernova wurde auch von den bisherigen Eigentümern positiv aufgenommen: „Nach der erfolgreichen Umsetzung aller Asset-Management-Pläne für die Galleria Borromea freuen wir uns sehr, die Verantwortung nun an Supernova zu übergeben. Wir sind überzeugt, dass sich das Shopping Center unter ihrer Führung weiterhin erfolgreich entwickeln und der lokalen Gemeinschaft dienen wird“, so Aqil Nagji, Fund Manager bei Europa Capital.



Die Transaktion unterstreicht den strategischen Fokus der Supernova Group auf stabile, etablierte Shopping-Center in attraktiven Lagen mit starkem Einzugsgebiet. Durch die Kombination aus leistungsfähigem Branchenmix, hoher Besucherfrequenz und guter Erreichbarkeit fügt sich die Galleria Borromea nahtlos in die langfristig ausgerichtete Wachstumsstrategie des Unternehmens ein.



BNP Paribas Real Estate Italy hat den Käufer bei der Transaktion beraten.