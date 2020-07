Das Transaktionsvolumen auf dem deutschen Handelsinvestmentmarkt belief sich im 2. Quartal 2020 auf 2,25 Mrd. Euro. Im bisherigen Jahresverlauf wurden damit knapp 7,4 Mrd. Euro umgesetzt – ein Plus von 15 % ggü. dem Vorjahreszeitraum und nach 2015 das zweitstärkste 1. Halbjahr. Gemessen am Ergebnis des Gesamtgewerbemarktes in Deutschland zeichnete…

[…]