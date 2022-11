Die britische Casualwear-Marke Superdry hat in repräsentativer Ecklage am Kranzler Eck einen neuen Showroom eröffnet. In der Immobilie am Kurfürstendamm 19-24 setzt das Unternehmen ganz auf Nachhaltigkeit und bietet in seinem ersten nachhaltigen Showroom nachhaltige Mode an. Vermieter des Kranzler Ecks ist der Versicherungskonzern AXA Investment Managers.

