Super 8 Freiburg feiert Eröffnung

Super 8 Freiburg

Es ist soweit: Mit dem Super 8 Freiburg eröffnet Ende April das dritte Budget Hotel der Marke Wyndham in Europa. Die Revitalis Real Estate AG hat das Haus, das zum Stadtquartier Freiraum Living gehört, pünktlich übergeben. Die Budget-Hotelmarke steht somit in den Startlöchern und die nächsten Destinationen auf der Expansionskarte des Brands stehen bereits fest. Der Franchisenehmer, die GS Star GmbH, hat bereits Standorte in Hamburg, Mainz und Oberhausen in der Pipeline. Der Hotelbetreiber will bis 2020 mindestens zehn Super 8 Häuser in Deutschland eröffnen und ist auch in den österreichischen Großstädten auf der Suche.

Neben der pünktlichen Übergabe an die Hotelkette konnte der Hamburger Investor Revitalis noch vor Fertigstellung des Quartiers einen langfristigen Mietvertrag mit dem Jugendhilfswerk Freiburg e.V. für eine neue Kindertageseinrichtung, die im Oktober 2017 eröffnet wird, geschlossen. Zur angemieteten Fläche von rund 750 m² gehört eine 550 m² große Außenfläche, die für Spielgeräte und als Freifläche genutzt werden wird. Gut die Hälfte der Gewerbeflächen und ein Drittel der Wohnungen sind damit vermietet.



Bis zum zweiten Quartal dieses Jahres soll das Quartier auf dem Areal des ehemaligen Güterbahnhofs Nord in Freiburg fertigstellt sein: Das Gebäudeensemble an der Zita-Kaiser Straße umfasst 100 Mietwohnungen mit einer Mietfläche von rund 8.300 m², 135 Tiefgaragen- bzw. Außenstellplätze, Gewerbeflächen von rund 1.500 m² sowie zwei Hotels mit insgesamt 380 Gästezimmern. Das Wohnquartier wurde 2015 im Rahmen eines Forward-Deals von der BMO Real Estate Partners Deutschland für einen Immobilien-Spezialfonds der Frankfurter Investmentgesellschaft Universal-Investment erworben [Revitalis verkauft Wohnquartier am Dresdner Postplatz an BMO].





Nordwestliche Perspektive auf die Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss in der Zita-Kaiser Straße.