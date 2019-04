Super 8 by Wyndham feiert Eröffnung in Oberhausen

Super-8-Hotel in Oberhausen

Am 15. April ist es soweit. Die Hotelbetriebsgesellschaft GS Star GmbH und Wyndham Hotels & Resorts feiern die Eröffnung eines neuen Super 8 by Wyndham Hotel in Oberhausen. Das Super 8 Oberhausen verfügt über 156 Zimmer und liegt in der „Neuen Mitte“, unweit von Attraktionen wie dem Centro, dem Stage Metronom Theater und der König-Pilsener-Arena.

Die Eröffnung des Hotels mit rund 5.200 m² Grundfläche erfolgt nach sechzehnmonatiger Bauzeit. Die GS Star GmbH betreibt neben dem Super 8 Oberhausen bereits die drei anderen bestehenden Super 8 by Wyndham Hotels in München und Freiburg. Das Hotel in Oberhausen gehört zum Bestand des Fondsmanagers Union Investment. Dieser hatte es sich im vergangenen Herbst per Forward-Purchase-Agreement im Rahmen eines Hotelportfolio-Kaufs mit drei weiteren Projektentwicklungen von Benchmark Real Estate Development gesichert [wir berichteten]. Die Hotelimmobilie wird in das Sondervermögen des offenen Immobilien-Publikumsfonds Immofonds 1 übergehen, der ausschließlich in Österreich vertrieben wird.