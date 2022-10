Sunshine erwirbt FMZ in Bad Lobenstein

Das australische Family Office Sunshine Real Estate GmbH, das exklusiv von der DRIA GmbH in Deutschland vertreten wird, hat vor Kurzem ein Fachmarktzentrum im thüringischen Bad Lobenstein erworben. Die Liegenschaft wurde in den 90er Jahren errichtet. Anfang 2000 wurde der ursprüngliche Supermarkt in einen Getränkemarkt umgebaut.

Seit Fertigstellung des Umbaus im Jahr 2002 ist die Getränkemarktkette Markgrafen am Standort vertreten, der erst kürzlich seinen Mietvertrag langfristig verlängert hat. Neben dem Getränkemarkt befinden sich eine Bäckerei, eine Metzgerei sowie ein Textilhandel im Objekt. Die Mietfläche des Zentrums an der Straße Langer Weg 9b beläuft sich auf insgesamt rund 730 m². Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Verkäufer war ein Privatier aus Bayern.