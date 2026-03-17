Sunrock sichert über 55 Millionen Euro für Solardach-Portfolio

Sunrock treibt den Ausbau von Solarlösungen auf Logistik- und Industrieimmobilien weiter voran: Gemeinsam mit einem Joint-Venture-Partner sichert sich das Unternehmen eine Projektfinanzierung von über 55 Millionen Euro. Damit wird ein umfangreiches Portfolio von Photovoltaik-Aufdachanlagen in Deutschland realisiert, das sowohl auf Einspeisevergütung als auch auf lokale Stromabnahmeverträge setzt.

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Sunrock sichert sich über ein Joint Venture eine Projektfinanzierung der KBC Bank NV in Höhe von über 55 Millionen Euro. Mit den bereitgestellten Mitteln wird ein Portfolio von Photovoltaik-Aufdachanlagen realisiert. Die Projektpipeline umfasst rund 65 MWp, von denen bereits sieben Projekte mit insgesamt 22 MWp in Betrieb sind. Weitere 23 MWp werden im Laufe dieses Jahres ans Netz angeschlossen. Die Projekte kombinieren Einspeisevergütungsmodelle und lokale Power Purchase Agreements, um Mieter an den jeweiligen Standorten mit nachhaltig erzeugtem Strom zu versorgen.



Die Finanzierung wird über ein bestehendes Joint Venture mit einem Projektentwickler strukturiert, das die Entwicklung und Umsetzung des Portfolios bündelt. Sunrock verantwortet die technische und kaufmännische Entwicklung der Anlagen. An der Strukturierung und dem Abschluss der Finanzierung waren unter anderem EY als Financial-Due-Diligence-Berater, Fichtner als Technical-Due-Diligence-Berater sowie die Kanzleien Bird & Bird und Luther beteiligt.



„Diese Finanzierung ist ein starkes Signal für die Attraktivität großflächiger Solardachlösungen als stabile und nachhaltige Infrastrukturinvestitionen. Sie unterstreicht einmal mehr unsere führende Rolle bei der Entwicklung und Umsetzung von Lösungen für saubere Energie. Gemeinsam mit unseren Partnern treiben wir die Dekarbonisierung von Logistik- und Industriegebäuden konsequent voran“, sagt Georg Brenninkmeijer, Managing Director bei Sunrock Germany.



„Die Zusammenarbeit mit Sunrock unterstreicht unser Engagement, den Ausbau erneuerbarer Energien in Europa gezielt zu unterstützen. Die vorgelegte Projektpipeline sowie das zukunftsfähige Geschäftsmodell haben uns überzeugt, dass hier ein langfristig tragfähiger Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung entsteht. Wir freuen uns, dieses Portfolio als Finanzierungspartner zu begleiten“, sagt Stefano Snozzi, General Manager, KBC Bank NV, Niederlassung Deutschland.