Aufstockung auf 26,9 MWp
Sunrock erweitert PV-Partnerschaft mit Frasers
Sunrock stattet fünf weitere Immobilien von Frasers Property Industrial mit Photovoltaikanlagen aus. Damit wächst das gemeinsame PV-Portfolio auf 26,9 MWp. Auf rund 281.600 m² Dachfläche sollen jährlich über 26.000 MWh Solarstrom erzeugt und mehr als 11.600 t CO₂ eingespart werden.
Zu den bestehenden PV-Anlagen für das Flaggschiffprojekt „The Tube“ in Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, sowie für eine Logistikimmobilie in Vaihingen an der Enz, Baden-Württemberg, mit einer Gesamtleistung von rund 10,3 MWp, kommen fünf weitere Projekte hinzu. So entstehen neue PV-Anlagen für Immobilien im bayerischen Günzburg im Umfang von 3,9 MWp, im hessischen Egelsbach mit 2,6 MWp, in Mülheim an der Ruhr mit einer Leistung von 2 MWp, in Duisburg mit einer Leistung von 7,1 MWp sowie in Bergheim mit 1 MWp (alle Nordrhein-Westfalen). Insgesamt werden rund 281.600 m² Dachfläche mit nahezu 60.000 Solarmodulen ausgestattet, die jährlich rund 26.000 MWh grünen Strom produzieren und damit mehr als 11.600 t CO₂ pro Jahr einsparen.
„Bei Frasers Property Industrial setzen wir uns dafür ein, unseren Mietern Zugang zu erneuerbarem Strom zu attraktiven Konditionen zu bieten und unsere Gebäude zukunftssicher aufzustellen. Damit leisten wir nicht nur einen Beitrag zur Energiewende, sondern steigern gleichzeitig die Attraktivität des Portfolios“, sagte Alexander Schäfer, Sustainability Manager bei Frasers Property Industrial.
Sunrock ist Eigentümer der Anlagen und Mieter der Dachflächen und stellt den grünen Strom für die lokalen Nutzer der Immobilien zur Verfügung. Im Fokus der Partnerschaft stehen maßgeschneiderte und nachhaltige Energiekonzepte. Das Portfolio umfasst beispielhaft ein anspruchsvolles Mieterstromkonzept für sieben Mieter in Düsseldorf, die Kombination aus Gründach und PV-Anlage in Günzburg, eine großflächige PV-Anlage mit mehr als 15.000 Modulen für eine Bestandsimmobilie in Duisburg sowie eine Lösung mit speziellen blendfreien Modulen in Egelsbach aufgrund der Flughafennähe.
„Wir sind stolz darauf, unsere Partnerschaft mit Frasers Property Industrial zu vertiefen und dafür fünf weitere Anlagen planen, installieren und betreiben zu dürfen. Die enge Zusammenarbeit ermöglicht es, die ideale Energielösung für jede Immobilie zu finden. Auch die Immobiliennutzer profitieren durch lokal produzierten Solarstrom, der nicht nur ökologische, sondern auch wirtschaftliche Vorteile mit sich bringt. Wir bedanken uns bei Frasers Property Industrial für das Vertrauen und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit“, ergänzte Roderik von Meyenfeldt, Regional Head of Development bei Sunrock Germany.