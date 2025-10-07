Sunrock erweitert PV-Partnerschaft mit Frasers

Sunrock stattet fünf weitere Immobilien von Frasers Property Industrial mit Photovoltaikanlagen aus. Damit wächst das gemeinsame PV-Portfolio auf 26,9 MWp. Auf rund 281.600 m² Dachfläche sollen jährlich über 26.000 MWh Solarstrom erzeugt und mehr als 11.600 t CO₂ eingespart werden.

