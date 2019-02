Sulzer verkauft Produktionsliegenschaft Scheiderhöhe in Lohmar

Der weltweit tätige Sulzer-Konzern hat seine Produktionsliegenschaft „Scheiderhöhe“ in Lohmar nahe Köln an einen lokalen Investor verkauft. Die Kölner RheinReal Immobilien GmbH konnte den Deal bereits Ende 2018 erfolgreich und „nach kurzer Vermarktungsphase“ abschließen. Vermittelt wurden ca. 26.000 m² Grundstück, bebaut mit ca. 10.000 m² Lager- und Produktionsfläche sowie ca. 4.000 m² Büro- und Sozial- und Nebenflächen. Im jahrzehntelang von Sulzer als Industriepumpenfabrik genutzten Areal, unweit des Köln/Bonner Flughafens, wurde im Laufe des Jahres 2018 sukzessive und in mehreren Schritten der Betrieb eingestellt.

.

Lohmar grenzt direkt an das Kölner Stadtgebiet und ist durch Knappheit an Gewerbe- und Industrieflächen in der Region ein nachgefragter Standort. Die Kommunalpolitik sicherte über ein besonderes Vorkaufsrecht den Erhalt der gewerblichen Nutzung für das Areal. Teile des Areals in der Scheiderhöher Straße 30-38 werden künftig vom Investor selber genutzt. Weitere Gebäudeteile wurden bereits vermietet, für noch übrige Einheiten des Areals ist RheinReal mit der weiteren Vermarktung beauftragt.