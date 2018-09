Sulingen: Neuanfang für das Seniorenhaus am Park

Im April 2018 musste die Beneke Seniorenpension & Pflegeheim GmbH, die das Seniorenhaus am Park in Sulingen betreibt, den vorläufigen Insolvenzantrag stellen. Zum Insolvenzverwalter bestellte das Amtsgerichts Syke den Rechtsanwalt Frank-Michael Rhode. Aktuell leben rund 50 Bewohner in der Pflegeeinrichtung.

Bereits nach wenigen Wochen wurden die Weichen für einen Neubeginn gestellt. Zum 1. September 2018 übernimmt die Betreibergesellschaft der Specht Gruppe aus Bremen und der Tegeler-Gruppe aus Wunstorf, die Specht & Tegeler Seniorenresidenz Sulingen GmbH, die Pflegeeinrichtung. Beide Unternehmen verfügen jeweils über jahrzehntelange Erfahrungen im Betrieb von stationären Pflegeeinrichtungen. Die Specht & Tegeler Seniorenresidenzen betreiben zurzeit eine Seniorenresidenz in Jünkerath in Rheinland-Pfalz. Weitere Standorte sind bereits in Planung. Rechtsanwalt Frank-Michael Rhode zeigt sich erleichtert: „Ich bin sehr glücklich, dass wir so schnell einen neuen Betreiber finden konnten. Die Pflege und Betreuung der Bewohner ist damit auch für die Zukunft sichergestellt.“



„Wir kennen das Seniorenhaus am Park und wissen, wieviel Potenzial darin steckt“, sagt Rolf Specht, geschäftsführender Gesellschafter der Specht Gruppe. „Trotz der Unsicherheit der vergangenen Wochen haben die Mitarbeiter in ihrer Arbeit nicht nachgelassen und die Bewohner weiterhin in familiärer Atmosphäre und auf hohem pflegerischem Niveau versorgt“, fügt Jens Tegeler, geschäftsführender Gesellschafter der Tegeler-Gruppe, hinzu. Alle 25 Mitarbeiter werden übernommen.