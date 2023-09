Die Südwestbank Bawag AG verlegt ihre Zentrale in Stuttgart. Im GallionHaus in der Theodor-Heuss-Straße 8 und Büchsenstraße 20 wird das Finanzinstitut voraussichtlich Anfang des nächsten Jahres auf rund 1.100 m² seine neue Bankfiliale mit Beratungs- und Büroräumen eröffnen. Das Büro- und Geschäftshaus in zentraler Innenstadt- und Bürolage Stuttgarts liegt in

[…]