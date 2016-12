Südtirol: exklusive Reise für unsere Leser

Das 4-Sterne Aktiv- und Vitalhotel Taubers Unterwirt liegt in der Wein- & Törggelen-Hochburg Feldthurns in Südtirol und bietet Ihnen neben traumhaften Moutainbike-Touren auch exzellente Gourmeterlebnisse sowie den neu eröffneten exklusiven Beauty- und Wellnessbereich „Castanea“.



Alles Kastanie! Das neu umgebaute Hotel steht ganz unter dem Motto der Kastanie. Die weitläufige Kastanien-Wellnesslandschaft, Wohlfühlzimmer aus Kastanien-Naturholz, Küchenzaubereien aus hiesigen Rezepturen und als Highlight die einzigartige, vom Hotel entwickelte Kastanien-Kosmetik mit Anti-Aging-Wirkung!



.