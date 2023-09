Die neuen Büroflächen im K6 Office & Hotel in Karlsruhe sind gefragt. Ein halbes Jahr nach dem Richtfest vermeldet Südreal die Vollvermietung des Mixed-Use-Projekts. Die letzten vakanten Flächen sicherten sich das IT-Unternehmen INIT Innovation in Traffic Systems SE mit 1.760 m² sowie die Unternehmensberatung The MAK´ED Team Management

Fotos: Südreal



