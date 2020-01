Südkoreanischer Investor Meritz tütet 1,2 Mrd. schwere Einzeltransaktion in Brüssel ein

Die börsennotierte südkoreanische Finanzdienstleistungs- und Investmentgruppe Meritz Securities und deren in London ansässiger Investmentmanager Valesco haben den Finance Tower in Brüssel vom niederländischen Immobilienentwickler Breevast und der ZBG Group of Companies (ZBG) übernommen. Mit einem Kaufpreis von über 1,2 Milliarden Euro ist dies die größte in Belgien je getätigte Immobilien-Einzeltransaktion und das größte europäische Immobiliengeschäft in Kontinentaleuropa in den letzten Jahren. Lediglich der Verkauf der Pariser Büroimmobilie Coeur Défense, der 2017 mit rund 1,8 Mrd. Euro beziffert wurde, toppt den Deal noch [wir berichteten].

