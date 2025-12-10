Entwicklung zum Multi-Tenant-Objekt
Süddeutscher Verlag verlängert auf weniger Fläche im SZ-Tower
Der Süddeutsche Verlag bleibt im SZ-Tower, wenn auch auf einer kleineren Fläche. Der Verlag ist bereits seit Fertigstellung des Gebäudes im Jahr 2008 exklusiver Mieter in dem Büroturm an der Hultschiner Straße.
Im Rahmen einer umfassenden Transformation wird die Immobilie künftig als Multi-Tenant-Objekt weiterentwickelt. Bis Ende 2028 wird das Landmark-Hochhaus im Münchner Osten auf die aktuellen Bedürfnisse an Arbeitswelten angepasst und dabei auch das komplette Erdgeschoss um Komplementärnutzungen ergänzt. Ziel ist es, ein zukunftsweisendes Arbeitsumfeld zu schaffen, das den Anforderungen unterschiedlichster Nutzergruppen gerecht wird und Raum für Austausch, Flexibilität und Innovation bietet. Neben gemeinschaftlich genutzten Shared Spaces entstehen moderne Gastronomie- und Konferenzbereiche, Fitnessangebote sowie attraktive Aufenthaltszonen und New-Work-Angebote, die sowohl kollaboratives Arbeiten als auch Rückzugsmöglichkeiten für konzentriertes Arbeiten ermöglichen. Die umfassenden Erfahrungen der Art-Invest Real Estate aus den letzten Münchner Projekten wie der Macherei oder dem Momenturm am Ostbahnhof fließen u. a. bei der Neukonzeptionierung mit ein.
„Wir freuen uns über den erfolgreichen Abschluss mit dem Süddeutschen Verlag. Die erneute Entscheidung eines langjährigen Mieters für das Objekt unterstreicht die hohe Qualität der Immobilie und das Vertrauen in die geplante Weiterentwicklung zu einem modernen und vielseitig nutzbaren Arbeitsumfeld“, sagt Tobias Wilhelm, Geschäftsführer bei Art-Invest Real Estate.
Auch der Mieter zeigt sich zufrieden: „Der SZ-Tower erfüllt seit seiner Fertigstellung all unsere Anforderungen an ein repräsentatives und hochwertiges Haus mit flexiblen und modernen Büroflächen. Mit der langfristigen Anmietung setzen wir ein Zeichen für Kontinuität und unsere Verbundenheit mit dem Standort. Die geplanten Gemeinschaftsbereiche und modernen Arbeitswelten sind für uns ein wichtiger Schritt in Richtung Zukunftsfähigkeit und Mitarbeiterorientierung. Es freut uns, als erster Mieter aktiv an der Neukonzeption mitzuwirken“, so Dr. Christian Wegner, CEO des Süddeutschen Verlags.
Die rechtliche Beratung für den Mietvertrag erfolgte seitens Art-Invest Real Estate durch GSK Stockmann, der Süddeutsche Verlagwurde durch die Kanzlei Heuking sowie BNP Paribas beraten.