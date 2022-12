Südafrikanisches Investorenkonsortium verkauft FMZ in Küssaberg

Ein südafrikanisches Investorenkonsortium hat ein Fachmarktzentrum in Küssaberg veräußert. Käufer der Immobilie ist ein privater Investor. Das langfristig an die Ankermieter Netto-Marken Discount und Rossmann vermietete Ensemble in der Gartenstraße 2-2a, wurde im Jahre 2014 erbaut und verfügt über eine Gesamtmietfläche von circa 2.000 m².

Küssaberg liegt ganz im Süden Baden-Württembergs, unmittelbar an der Grenze zur Schweiz und ist somit insbesondere für Grenzpendler eine äußerst attraktive Einkaufsdestination. Die Frank Immobilien GmbH war im Rahmen eines strukturierten Verkaufsprozesses exklusiv für den Verkäufer tätig. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.