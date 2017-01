Südafrikanischer Investor macht mit neun Obi-Baumärkten Nägel mit Köpfen

Der südafrikanische Investor Accelerate Properties hat einen ersten Fuß nach Europa gesetzt: Das an der Johannesburger Börse notierte Unternehmen erwarb über eine neugegründete, niederländische Tochtergesellschaft ein Kontingent von neun an Obi vermietete Baumärkte in Österreich und der Slowakei. Verkauft wurde das Paket von der Supernova Gruppe aus Graz, die sich im Zuge des Niedergangs der Baumarktkette bauMax ein großes Kuchenstück aus dem Immobilienkuchen der DIY-Märkte gesichert hatte - unter anderem den Bestand in der Slowakei und in Slowenien sowie eben acht der neun nun veräußerten Baumärkte.

.

Mit der Vermietung an Obi stiegen die Wermelskirchener zum DIY-Markt-Führer in Österreich auf. Damals wie heute saß die Wirtschaftskanzlei Dorda Brugger Jordis auf Seiten des Verkäufers am Verhandlungstisch: Zunächst für bauMax, nun für die Supernova Gruppe.

Accelerate Properties operiert in Südafrika bevorzugt in drei Segmenten: Büro (Entwicklung und Vermietung), Industrie (Lagerhallen und Fabriken) sowie, mit deutlichem Schwerpunkt, Retail (Einzelhandelskomplexe und Shopping-Center). Am Rande beschäftigt sich das Unternehmen schließlich noch mit Spezialimmobilien, hier besonders dem Bau von Autohäusern. Insider gehen davon aus, dass über die niederländische Tochter eine weitere Expansion nach Europa forciert werden soll.