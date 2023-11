Süba verkauft 70 Mio. schweres Wohnprojekt in Stockerau

Die Süba verkaufte kürzlich das energieeffiziente und mit ÖGNI Gold ausgezeichnete Wohnprojekt „Das Koloman“ in Stockerau. Das 70 Mio. schwere Wohnbauprojekt mit 187 Wohnungen ist nunmehr vollständig an zwei Investoren veräußert. Die Fertigstellung ist für Anfang Q2 2024 geplant.

.

„In Stockerau haben wir drei entscheidende Kriterien für ein gelungenes Wohnprojekt umgesetzt: hoher Wohnkomfort, eine Top-Lage und eine energieeffiziente Bauweise. Die Nähe zu Wien und die gute örtliche Infrastruktur machen ,Das Koloman‘ für Jungfamilien besonders interessant“, sagt Heinz Fletzberger, Vorstand der Süba AG.



„Das Koloman“ wird auf dem Grundstück „Hauptstraße 8“ inmitten einer Grünanlage errichtet. Mit einer Gesamtnutzfläche von rund 22.000 m² bietet das Gebäude insgesamt 187 durchgehend barrierefreie Miet- und Eigentumswohnungen (13.600 m²) und eine Garage mit 286 Stellplätzen inklusive E-Ladestationen (8.320 m²). Eine Besonderheit des Projekts sind laut Süba die geringen Energiekosten für Heizen und Temperieren des ÖGNI-Gold zertifizierten Projekts dank eines smarten Technologie-Mix bestehend aus Bauteilaktivierung, Photovoltaikanlagen und Luftwärmepumpen.



„Wir bauen Immobilien der Zukunft. Mit unserem Verzicht auf fossile Energieträger sowie einer CO₂-optimierten, energieeffizienten Bauweise sind wir schon seit Jahren Pioniere in der Immobilienbranche und ermöglichen so den Bewohnerinnen und Bewohnern eine deutliche Ersparnis bei ihren laufenden Energiekosten. ,Das Koloman‘ ist der beste Beweis für die konsequente Umsetzung unserer klar auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Strategie.“, hält Klemens Hallmann, Gründer der Hallmann Holding und alleiniger Eigentümer der Süba AG, fest.



Auch die Baustelle selbst ist ein starkes Signal für klimaschonendes Bauen: „Als erster Bauträger Europas testeten wir in Stockerau insgesamt 16 Mikrowindturbinen zur autonomen Stromversorgung. Die Windturbinen mit einer Leistung von bis zu 16.000 KW/h pro Jahr wurden auf einem Baukran montiert und versorgten den Kran sowie das Baubüro während der Bauarbeiten mit Strom“, erklärt Manfred Wachtler, der unter anderem für Technik, Innovationen und die ESG-Strategie zuständige Vorstand der SÜBA AG. Nach diesem erfolgreich abgeschlossenen und mehrfach ausgezeichneten Pilotprojekt werden die Mikrowindturbinen auch auf anderen Süba-Baustellen eingesetzt, um die autarke und grüne Energieversorgung weiter auszubauen.