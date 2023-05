Die Süba feierte am 23. Mai die Grundsteinlegung ihres neuen Projekts in Deutschland. Bis Herbst 2024 sollen in der DGNB-Gold-vorzertifizierten Anlage in der Marbachstraße 9 in München 74 Mietwohnungen entstehen. Dabei setzt das Unternehmen auf innovative Technologien, die den Verzicht auf fossile Brennstoffe ermöglichen.

Fotos: SÜBA AG/Thorsten Henning



