Süba feiert Dachgleiche in Krems

Im Dezember 2022 setzte die Süba AG den Spaten­stich für ihr ressourcenschonendes Wohnprojekt Villendorf Ensemble am Steindl [wir berichteten]. Nach knapp zehn Monaten Bauzeit feierten Süba und Generalunternehmer Steiner Bau GmbH gestern in Krems gemeinsam Dachgleiche.

.

In heraus­ragender Lage unweit der Kremser Innenstadt mit Blick in Richtung Donau und Stift Göttweig, entstehen in der Bäckerberggasse 12 sieben Villen mit insgesamt 62 Eigen­tums­wohn­ungen. Die Fertigstellung ist für das dritte Quartal 2024 geplant.



Bereits während der Bauphase wird Energieeffizienz großgeschrieben: Nachdem Süba im Zuge ihres erfolgreichen Pilotprojekts vergangenes Frühjahr Mikrowindturbinen auf einem Baukran in Stockerau montierte, kommt diese innovative Technologie nun auch in Krems zum Einsatz. Acht Mikrowindturbinen des Herstellers Mowea, ein Spin-off der TU Berlin, mit einer Leistung von bis zu 8.000 Kilowattstunden pro Jahr, wurden an einem Baukran installiert, um für die Baustelle des Villendorfs grünen Strom zu erzeugen.



„Als Bauträger mit einer zukunftsweisenden Strategie wollen wir einen Beitrag zu Energieunab­hängig­keit und mehr CO2-Effizienz setzen. Unser konsequenter Einsatz von neuen Technologien beginnt bereits in der Bauphase und schließt den gesamten Lebenszyklus unserer Immobilien ein. Diesen Innovationskurs bauen wir auch in Zukunft weiter aus“, betont Manfred Wachtler, Vorstand der Süba AG.



Für Wärme, Kühlung und Strom sorgen im Ensemble am Steindl eine Erdwärmepumpenanlage mit Tiefensonden, ein ausgeklügeltes Haustechnikkonzept mit thermischer Bauteilaktivierung und Luftwärmepumpen sowie großflächige Photovoltaikanlagen auf den Dächern. Damit können die Gebäude mit minimalem Einsatz an fossiler Energie und ohne zusätzliche Wärmeabgabe an die Umgebung betrieben werden. Das innovative Energiekonzept wird den zukünftigen Bewohner im Vergleich zu herkömmlichen Wohnanlagen deutlich niedrigere Energie­kosten ermöglichen. Für die nachhaltige Wohnanlage wird eine ÖGNI Gold-Zertifizierung angestrebt.