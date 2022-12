SÜBA AG feiert vorweihnachtlichen Spatenstich in Krems

Noch vor Jahresende setzt die SÜBA AG den Startschuss für ein neues Bauvorhaben in Niederösterreich: Gestern erfolgte der Spatenstich für das Wohnprojekt „LivingAmSteindl“ in einer der begehrtesten Lagen von Krems, an dem auch die SÜBA-Markenbotschafterin und Tennislegende Barbara Schett teilnahm.

.