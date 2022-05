Süba AG feiert Doppelspatenstich in Wien und Stockerau

Die Süba AG setzt im Mai 2022 den Startschuss für zwei weitere nachhaltige Bauprojekte. Vergangenen Dienstag erfolgte der Spatenstich für das neue Wohnprojekt „Das Koloman“ in Stockerau mit insgesamt 186 Wohneinheiten. Bereits einen Tag später wurde auch in der Mailergasse 21 in Wien-Simmering der Baubeginn gesetzt. Die Fertigstellung des Projekts in der Wiener Mailergasse ist für das 4. Quartal 2023, das Koloman in Stockerau für das 2. Quartal 2024 geplant.

Beide Projekte überzeugen durch ein CO2-optimiertes Energie- und Gebäudekonzept mit thermischer Bauteilaktivierung, Fotovoltaikanlagen sowie Tiefgaragen mit E-Mobility-Infrastruktur. Die langjährige Süba-Markenbotschafterin und Tennislegende Barbara Schett war vor Ort und überzeugte sich persönlich von den hohen Nachhaltigkeits- und Qualitätsstandards der Süba-Immobilien.



„Es freut mich unglaublich, dass die Süba das Thema Nachhaltigkeit und klimafreundliches Bauen so ernst nimmt. Nicht zuletzt deshalb, weil die Immobilienwirtschaft maßgeblich für die weltweiten Treibhausgas-Emissionen verantwortlich ist und damit eine wesentliche Rolle bei Klima- und Umweltschutz übernehmen muss. Gleichzeitig macht es mich stolz, zwei neue Projekte der Süba begleiten zu dürfen“, so die einstige Nummer 7 der Tennis-Weltrangliste, Barbara Schett.



Mit den zwei neuen Bauprojekten beweist die Süba einmal mehr, dass nachhaltiges Bauen in der eigenen Unternehmenskultur fest verankert ist und der Einsatz ressourcenschonender Technologien als neuer Branchenstandard etabliert werden muss. „Die Süba baut am Puls der Zeit. 2021 wurden wir als erster Bauträger Österreichs als EU-Taxonomie konform zertifiziert. Mit unserer Green-Building-Strategie gehen wir hier mit gutem Beispiel voran und erfüllen gerade auch bei unseren neuen Projekten in Wien und Stockerau höchste Umwelt- und Qualitätsstandards“, sagt Heinz Fletzberger, Vorstand der Süba AG.



In der Mailergasse 21 setzte der Bauträger mit dem Spatenstich am 18. Mai den Auftakt für ein weiteres nachhaltiges Bauprojekt in Wien. Das neue Objekt entspricht durch seine thermische Bauteilaktivierung, Photovoltaik und Grundwassernutzung den strengen Standards der EU-Taxonomie Verordnung. Insgesamt entstehen in der Mailergasse 155 attraktive 1-4 Zimmer Mietwohnungen mit Wohnflächen zwischen 32 und 91m², die allesamt mit großzügigen Freiflächen ausgestattet sind.



Das nachhaltige Wohnbauprojekt wurde von der Bank Austria Real Invest Immobilien-Kapitalanlage GmbH für den Real Invest Austria, den größten offenen Immobilienfonds Österreichs, gekauft. „Dieses erstklassige Wohnbauprojekt in der Mailergasse entspricht den höchsten ökologischen Standards und erfüllt damit unsere strengen Ankaufskriterien für den Real Invest Austria. Mitten im urbanen Raum entsteht hier ein modernes Areal für höchste Lebens- und Wohnqualität“, so Peter Czapek, CEO der Bank Austria Real Invest.



Die Stadt Stockerau wird um ein nachhaltiges Wohnobjekt reicher. Am 17. Mai erfolgte der Startschuss für „Das Koloman“. Der Wohnbau ist inmitten mehrerer kultureller Einrichtungen gelegen und besticht mit bester Infrastruktur. Auch bei diesem Projekt verfolgt die Süba ein CO2-optimiertes Energie- und Gebäudekonzept, das Bauteilaktivierung, Photovoltaik und Luftwärmepumpen inkludiert. In einzigartiger ruhiger Innenstadtlage mit idealer Anbindung an die Bundeshauptstadt, entstehen insgesamt 83 Eigentumswohnungen und 103 Mietwohnungen zwischen 45 und 127m², mit großzügigen Freiflächen – Loggien, Balkons, Terrassen und/oder Gärten – und einem hohen Grünflächenanteil.



Das Ergebnis sind moderne Wohnatmosphäre mit Gartenblick mitten in der Stadt. „Das Koloman“ reiht sich somit nahtlos in die bisherigen klimaschonenden und ausgezeichneten Projekte der Süba AG ein. „Aufgrund der nachhaltigen Ausrichtung des Wohnobjektes und der optimalen Voraussetzungen für eine langfristige Vermietbarkeit der 103 Mietwohnungen hat sich die Bank Austria Real Invest Immobilien-Kapitalanlage GmbH entschieden, die Mietwohnungen im „Das Koloman“ für den Real Invest Austria zu erwerben“ erklärt Peter Czapek.