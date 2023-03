Subway zieht ins Düsseldorfer KII

Die Sandwich-Kette Subway eröffnet im Mai 2023 eine Filiale im Düsseldorfer Geschäfts- und Bürogebäude KII. Aengevelt vermittelte den langfristigen Mietvertrag mit den Eigentümern Centrum Gruppe und B&L Gruppe.

.

Das nicht zuletzt wegen seiner innovativen Grünfassade aus 30.000 Hainbuchenhecken zertifizierte Geschäfts- und Bürohausensemble KII prägt die neue, moderne Mitte Düsseldorfs zwischen Königsallee und Schadowstraße. Europas größte Grünfassade KII erhielt neben der Auszeichnung für den besten Neubau Deutschlands, mit dem DGNB-Platin Siegel, die höchste Bewertung für ein neu gebautes Geschäftshaus [wir berichteten]. Nun wurde das einzigartige Geschäfts- und Bürogebäude in der Schadowstraße 42-52 für seine herausragende Architektur erneut von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen belohnt: Mit der zusätzlichen Auszeichnung DGNB-Diamant [wir berichteten].



„Das KII bietet ein Einkaufserlebnis, das Düsseldorfer und Touristen gleichermaßen anzieht. Dieser Erfolg beruht jedoch nicht nur auf faszinierender Architektur und erstklassigem Flächendesign, sondern vor allem auch auf einer intelligenten Mischung ganz unterschiedlicher Angebote. Eine Filiale des weltweit beliebtesten Sandwich-Anbieters darf da natürlich nicht fehlen“, erläutert Miriam Elbahi, Geschäftsführerin der Centrum Gruppe.



„Eine abwechslungsreiche Gastronomie-Szene ist zusammen mit einem attraktiven Einzelhandelsbesatz ein wichtiger Faktor für die Aufenthaltsqualität. Hier stellt das KII am Gustaf-Gründgens-Platz einen einzigartigen Meilenstein in der Düsseldorfer City dar, der beides optimal miteinander kombiniert. Umso mehr freuen wir uns, dass wir Subway langfristig im KII ansiedeln konnten“, ergänzt Robert Kollar, Leiter Gewerbliche Vermietung von Aengevelt Düsseldorf. Auf rund 24.000 m² Einzelhandels- und Gastronomieflächen sind lokale Akteure ebenso vertreten wie international beliebte Franchise-Ketten.