Subway mietet in Lippstadt

Die Sandwichkette „Subway“ wird in Kürze ihr neues Restaurant auf einer Gesamtfläche von ca. 120 m² am Anfang der Fußgängerzone von Lippstadt eröffnen. Brockhoff Retail vermittelte den weiteren Mieter für eine Teilfläche des Objekts Am Bernhardbrunnen 1-3 in Lippstadt, in dem ursprünglich das „Schuhhaus Zahn“ ansässig war. Der neue „Esprit“-Store, der ebenfalls durch das Maklerhaus vermittelt wurde, befindet sich direkt nebenan im gleichen Objekt. Eigentümer der Liegenschaft ist eine Privatperson.

