Stuttgarter VHS zieht ins Hospitalviertel

Die Stuttgarter Volkshochschule braucht mehr Platz, daher hat sich die Stadt nach neuen Räumlichkeiten umgeschaut und diese anscheinend nun auch gefunden. Gegenüber den Stuttgarter Nachrichten präsentierte die Bildungseinrichtung eine Lösung: der ehemalige Sitz der Wohnungsbaugesellschaft GWG in Hospitalstraße 33.

„Für uns ist maßgeblich, dass sich die Räume in der Nähe des Treffpunkts Rotebühlplatz befinden. So können wir uns auf einen Citystandort konzentrieren“, sagt die VHS-Direktorin Dagmar Mikasch-Köthner, gegenüber der Zeitung.



Der ehemalige Standort der Wohnungsbaugesellschaft gehört seit Ende 2020 Wöhr + Bauer [wir berichteten], die der Sanierung der Büroimmobilie zu einem Bildungszentrum positiv gegenübersteht und die Gespräche aufgenommen hat. Grünes Licht für den Umzug könnte dann bereits der Rat im Januar geben, so dass eine Fertigstellung der neuen VHS-Location mit einer Fläche von 4.000 m² Ende 2023 denkbar ist.