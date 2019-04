BNP Paribas baut Stuttgarter Industrial Services-Team weiter aus

Jan-Nicolai Tröndle

© BNP Paribas Real Estate

Die Stuttgarter Niederlassung von BNP Paribas Real Estate baut ihr Industrial Services-Team weiter aus: Neu an Bord ist Jan-Nicolai Tröndle (24), der am 1. April als Consultant Industrial Services startete und sich gemeinsam mit Christian Bene, der am 1. Oktober 2018 als Senior Consultant Industrial Services startete [wir berichteten], um den Ausbau und die Intensivierung der Industrial-Letting-Aktivitäten in Stuttgart kümmern wird. Zudem wird das Team zusätzliche Marktpotenziale erschließen sowie die lokalen Kundenbeziehungen stärken.

.

Jan-Nicolai Tröndle war von 2016 bis 2017 Projektmanager bei der Grieshaber Logistics Group AG. Zuvor absolvierte der Immobilienexperte ein duales Studium der Fachrichtung BWL (Schwerpunkt Spedition, Transport, Logistik) an der DHBW Lörrach mit Grieshaber Logistics als Partner und Arbeitgeber. Darüber hinaus absolviert er gerade einen Master of Science der Fachrichtung Immobilienmanagement an der HfWU Geislingen. BNP Paribas Real Estate ist in Stuttgart mit den Bereichen Office Advisory, Retail Advisory, Residential Investment und Industrial Services vertreten.