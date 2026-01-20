Cookie Fehler:

Kleinere Flächen prägen Marktgeschehen

Stuttgarter Logistikimmobilienmarkt stabilisiert sich auf niedrigem Niveau

Der Logistik- und Industrieimmobilienmarkt der Region Stuttgart verzeichnete im Gesamtjahr 2025 einen Flächenumsatz von 113.700 m². Dies geht aus dem aktuellen Marktreport von Realogis hervor.

[…]