⚠
Cookie Fehler:
Cookies sind in Ihrem Browser deaktiviert. Um alle Funktionen z.B. das Login nutzen zu können, müssen Cookies aktiv sein. Bitte aktivieren Sie Cookies in Ihrem Browser.
Drucken
Favoriten
Kleinere Flächen prägen Marktgeschehen
Stuttgarter Logistikimmobilienmarkt stabilisiert sich auf niedrigem Niveau
Der Logistik- und Industrieimmobilienmarkt der Region Stuttgart verzeichnete im Gesamtjahr 2025 einen Flächenumsatz von 113.700 m². Dies geht aus dem aktuellen Marktreport von Realogis hervor.
[…]