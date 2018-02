Stuttgarter Lager- und Logistikflächenmarkt stellt neue Bestmarke auf

Der Stuttgarter Markt für Lager- und Logistikflächen (Flächen ab 5.000 m² – Eigennutzer und Vermietungen) hat 2017 mit insgesamt 314.800 m² einen neuen Rekord aufgestellt. Das Ergebnis des Vorjahres von 142.200 m² konnte somit mehr als verdoppelt werden. Das Resultat lag ebenso deutlich über dem 5-Jahres-Mittelwert von 177.300 m². Erneut machten Abschlüsse ab 10.000 m² einen Großteil des Flächenumsatzes aus. Mit insgesamt 248.100 m² waren es etwa 80 %. Mehr als jeder zweite Quadratmeter wurde von Eigennutzern umgesetzt – insgesamt 165.100 m².

„Rund 155.000 m² und damit fast jeden zweiten Quadratmeter setzten Unternehmen dieser Branche um. Auch die größte Anmietung im vierten Quartal ging auf ein Industrieunternehmen zurück. Die Robert Bosch GmbH mietete rund 38.000 m² Hallenfläche in einer Projektentwicklung in Tamm (Ludwigsburg) an“, sagt Clemens Goss, Team Leader Industrial Agency JLL Stuttgart. Damit hat die im Vorjahr schwächelnde Industrie ihre Dominanz von 49 % Umsatzanteil zurückgeholt. Der Handel (24 %) sowie Transport, Verkehr Lagerhaltung (21 %) mussten sich wieder dahinter einreihen.



Im vergangenen Jahr wurden 104.800 m² Hallenfläche fertiggestellt – nach 88.700 m² im Vorjahr. Das Angebot an verfügbaren Lagerflächen am Markt ist aber weiterhin knapp. Während die Spitzenmiete leicht auf 6,20 Euro/m²/Monat stieg, geriet die Spitzenrendite weiter unter Druck und sank im Vergleich zum Vorjahr um 50 Basispunkte auf 4,50 %.