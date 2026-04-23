Stuttgarter Kodak-Areal: Wettbewerb für neues Stadtquartier entschieden

Mit mehr als 400 geplanten Wohnungen, rund 150.000 m² Bruttogrundfläche und einem klaren Fokus auf nachhaltige Stadtentwicklung ist die Entscheidung für das Kodak-Areal gefallen. Der Entwurf von Nuwela überzeugte die Jury insbesondere durch sein städtebauliches Konzept, die klimatische Qualität und die funktionale Einbindung in die Umgebung. Das Projekt vereint Wohnen, Gewerbe und Forschung und soll als urbanes Quartier mit hoher Aufenthaltsqualität realisiert werden.

.