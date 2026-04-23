400 Wohnungen geplant
Stuttgarter Kodak-Areal: Wettbewerb für neues Stadtquartier entschieden
Mit mehr als 400 geplanten Wohnungen, rund 150.000 m² Bruttogrundfläche und einem klaren Fokus auf nachhaltige Stadtentwicklung ist die Entscheidung für das Kodak-Areal gefallen. Der Entwurf von Nuwela überzeugte die Jury insbesondere durch sein städtebauliches Konzept, die klimatische Qualität und die funktionale Einbindung in die Umgebung. Das Projekt vereint Wohnen, Gewerbe und Forschung und soll als urbanes Quartier mit hoher Aufenthaltsqualität realisiert werden.
Der von Art-Invest Real Estate gemeinsam mit der Stadt Stuttgart ausgelobte städtebauliche und freiraumplanerische Wettbewerb für das ehemalige Kodak-Areal in Stuttgart-Wangen wurde am 13. März 2026 mit der finalen Preisgerichtssitzung erfolgreich abgeschlossen. Ziel des Wettbewerbs war es, den Charakter des ehemaligen Industrieareals sowie einen Teil der Bestandsbauten zu erhalten und zugleich ein urbanes Quartier zu planen, welches sich durch verschiedene Nutzungsarten ergänzt und einen wertvollen Aufenthaltsort schafft. Dabei war die städtebauliche und klimatologische Verträglichkeit von hoher Relevanz.
Insgesamt hatten 16 internationale, nationale und regionale Planungsbüros im Rahmen des Verfahrens ihre Entwürfe eingereicht und damit ein breites Spektrum an innovativen und qualitativ hochwertigen Konzepten präsentiert. Nach intensiver Prüfung durch das Preisgericht überzeugten in der ersten Preisgerichtssitzung die beiden Büros Cityförster architecture + urbanism aus Hannover und Treibhaus Landschaftsarchitektur aus Hamburg sowie Nuwela Büro für Städtebau und Landschaftsarchitektur mit Hess/Talhof/Kusmierz Architekten und Stadtplaner, beide aus München. Als Drittplatzierter wurde der Entwurf von White Arkitekter gemeinsam mit Blu Architekten und Greenbox Landschaftsarchitekten (alle aus Stuttgart) gekürt.
Die beiden Siegerentwürfe wurden im Weiteren überarbeitet, um in einer zweiten Preisgerichtssitzung eine finale Auswahl für eine Arbeit zu treffen. Die fachkundig besetzte Jury – bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern aus Architektur, Städtebau, Landschaftsarchitektur sowie Mitgliedern des Gemeinderats, der Stadtplanung und der Bauherrschaft – tagte auf dem Kodak-Areal zu den beiden überarbeiteten Entwürfen und entschied aufgrund der herausstechenden Umsetzung des städtebaulichen und freiräumlichen Konzepts sowie der gelungenen funktionalen Einbindung in die Umgebung den Entwurf des Büros Nuwela als Sieger.
Die Arbeit präsentiert ein stimmiges, zu Ende gedachtes Quartier, das sich sensibel an die äußeren Rahmenbedingungen anpasst. Besonders hervorzuheben sind die großzügige, grüne Quartierslunge, der ausgewogene Nutzungsmix sowie das überzeugende Mobilitäts- und Erschließungskonzept mit einladender Öffnung zur Quartiersmitte. Mit dem geplanten Community Center setzt der Entwurf zudem ein starkes Zeichen für ein soziales und lebendiges Miteinander im Quartier.
„Wir freuen uns sehr über die positive Resonanz auf unseren Entwurf und danken der Jury für die wertschätzende Würdigung unserer Ideen. Von Beginn an haben wir das Ziel verfolgt, eine ortsspezifische städtebauliche Lösung zu entwickeln, die optimale Lebens- und Arbeitsbedingungen für die zukünftigen Bewohnerinnen, Bewohner und Mitarbeitenden schafft. Gleichzeitig haben wir ein Augenmerk daraufgelegt, das Quartier offen zu gestalten und eine Verbindung zu den umliegenden Zentren von Wangen und Hedelfingen zu schaffen“, so das Team von Nuwela und Hess/Talhof/Kusmierz.
„Beide präsentierten Entwürfe zeugen von hoher gestalterischer und konzeptioneller Qualität. Dennoch hat uns der Siegerentwurf von Nuwela in besonderem Maße überzeugt: Er fügt sich nicht nur am stimmigsten in das städtebauliche Umfeld ein, sondern schafft zugleich auch den größten Mehrwert für unsere Stadt – in architektonischer, funktionaler und sozialer Hinsicht“, sagt Peter Pätzold, Bürgermeister der Stadt Stuttgart.
„Wir gratulieren Nuwela zu ihrem Siegerentwurf, der durch den respektvollen Erhalt des historischen Kodak-Gebäudes aus den 1930er-Jahren überzeugt und damit ein wichtiges Zeichen für den Erhalt der bestehenden Baukultur setzt. Die geplanten Wohngebäude werden behutsam in den Hang eingebettet und fügen sich harmonisch in die Topografie ein. Gleichzeitig fördert die städtebauliche Anordnung eine verbesserte Durchlüftung des Quartiers und leistet einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung des städtischen Mikroklimas. Flexible Gebäudestrukturen ermöglichen eine zukunftsorientierte und anpassungsfähige Entwicklung für ein Areal, das einen nachhaltigen Lebens- und Arbeitsraum für die Menschen vor Ort schafft. Wir freuen uns nun, mit diesem Entwurf die nächsten Schritte gemeinsam mit der Stadtplanung im Bauleitplanverfahren zu gehen“, sagt Tobias Wilhelm, Geschäftsführer Art-Invest Real Estate.
Ausgelobt wurde ein zukunftsorientiertes städtebauliches Konzept, das das Kodak-Areal zu einem modernen, vielfältig genutzten Stadtquartier weiterentwickelt. Die Entwürfe sollten Wohnen, Arbeiten, Forschung, Produktion und Freizeit eng miteinander verknüpfen und zugleich das historische Kodak-U-Gebäude als identitätsstiftenden Mittelpunkt integrieren. Vorgesehen waren kompakte und sozial durchmischte Wohnangebote, ein breites Spektrum an Gewerbe- und Bildungsnutzungen sowie qualitätsvolle, klimaresiliente Freiräume nach dem Schwammstadt-Prinzip. Ebenso standen ein autoarmes Mobilitätskonzept, hohe Energie- und Nachhaltigkeitsstandards und der sorgsame Umgang mit bestehenden Gebäuden im Fokus. Ziel war es, innovative und zukunftsfähige Lösungen zu entwickeln, die dem Quartier eine starke Identität und hohe Lebensqualität verleihen.