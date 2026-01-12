Stuttgarter Investmentmarkt endet dynamisch

Ungeachtet der diffizilen Rahmenbedingungen am deutschen Immobilieninvestmentmarkt verzeichnete der Stuttgarter Investmentmarkt im vierten Jahresquartal eine deutlich spürbare Belebung. Bedingt durch das dynamische Schlussquartal erhöhte sich die Anzahl der Transaktionen gegenüber dem Vorjahr auf 26, wenngleich das Transaktionsvolumen mit ca. 415 Millionen Euro leicht unter dem Wert des Vorjahres lag. Auf gewerbliche Assets entfielen hiervon ca. 362 Millionen Euro.

„Im vierten Quartal konnten wir eine spürbare Belebung der Investorennachfrage nach innerstädtischen Office- und Mixed-Use-Investments mit längerfristig gesicherten Cashflows verzeichnen. Dabei resultiert der Fokus auf die Innenstadt nicht zuletzt aus dem im bundesweiten Vergleich nach wie vor geringen innerstädtischen Leerstand von unter 4 Prozent. So waren die von Colliers im Rahmen strukturierter Verkaufsprozesse erfolgreich vermittelten Office- und Mixed-Use-Transaktionen in der Innenstadt von insgesamt über 200 Millionen Euro mehrfach überzeichnet, darunter erstmals auch wieder größervolumige Transaktionen von über 50 Millionen Euro. Das Transaktionsvolumen war dabei durch die noch eingeschränkte Verfügbarkeit adäquater Objekte limitiert. Für das Jahr 2026 gehen wir von einer zunehmenden Verfügbarkeit und damit einem höheren Transaktionsgeschehen am Stuttgarter Investmentmarkt aus. Neben innerstädtischen Office- und Mixed-Use-Investments stehen seitens nationaler wie auch internationaler Investoren aktuell langfristig – bevorzugt an die öffentliche Hand – vermietete Infrastrukturinvestments im Fokus, da diese einen stabilen Cashflow und somit in einem herausfordernden Marktumfeld nachhaltige Planbarkeit und Sicherheit garantieren“, so Frank Leukhardt, Regional Manager Stuttgart bei Colliers.



Marc Rometsch, Head of Capital Markets bei Colliers in Stuttgart, ergänzt: „Nach einem ruhigen Jahresauftakt hat der Stuttgarter Investmentmarkt ab der Jahresmitte deutlich an Dynamik gewonnen. Diese Belebung spiegelte sich insbesondere im letzten Quartal wider, in dem zahlreiche Abschlüsse realisiert werden konnten, wodurch ein starker Jahresendspurt gelang. Insgesamt resultiert daraus ein solides Transaktionsvolumen, das erneut von einem hohen Anteil gewerblicher Investments getragen wurde. Hervorzuheben ist dabei, dass die abgeschlossenen Transaktionen klare Marktevidenz liefern: Käufer und Verkäufer haben sich auf ein adäquates, marktkonformes Pricing verständigt. Dies unterstreicht das gewachsene Vertrauen der Marktteilnehmer und bestätigt, dass Stuttgart weiterhin als stabiler und verlässlicher Investmentstandort wahrgenommen wird. Vor diesem Hintergrund erwarten wir, dass sich die Belebung aus dem Schlussquartal im kommenden Jahr fortsetzen wird, und erachten ein Transaktionsvolumen von rund einer halben Milliarde Euro für realistisch.“