Stuttgarter Investmentmarkt bricht um 33 % ein

Auf dem Stuttgarter Investmentmarkt wurden im 3. Quartal 2022 etwa 250 Mio. Euro investiert und damit rund 33 % weniger als im Vorjahresquartal. Zusammen mit dem 1. Halbjahr entspricht das Transaktionsvolumen in den ersten drei Quartalen 2022 mit ca. 900 Mio. Euro in etwa dem Vorjahreszeitraum. Das sind die aktuellen Ergebnisse der Erhebungen von E&G Real Estate für den Investmentmarkt Stuttgart.

„Ohne den Sondereffekt der Übernahme des mehrheitlichen Teils der Aktien der Alstria Office REIT-AG durch Brookfield Asset Management wäre das Jahr 2022 deutlich schwächer gestartet. Aufgrund der ersten Zinsentwicklung und der damit verbundenen Unsicherheit im Markt hatte das Transaktionsvolumen im 2. Quartal einen historisch niedrigen Wert erreicht. Das dritte Quartal hat zwar etwas mehr Transaktionstätigkeit gezeigt, allerdings üben sich viele Käufer und Verkäufer weiterhin wegen der weltpolitischen Lage und der Zinsentwicklung in Zurückhaltung. Inwieweit das 4. Quartal noch einen Schlussspurt einlegt, ist auch abhängig davon, wann sich der Zins auf einem neuen Niveau einpendelt und sich die Verkäufer auf das neue Preisniveau einlassen. Nichtsdestotrotz sind Investoren darauf angewiesen ihre Jahresziele zu erreichen. Somit rechnen wir mit einer Zunahme der Transaktionstätigkeit im letzten Quartal.“, berichtet Björn Holzwarth, geschäftsführender Gesellschafter der E&G Real Estate GmbH.



Insgesamt wurden in den ersten drei Quartalen rund 30 Transaktionen getätigt. Der Fokus der Investoren lag auf der Nutzungsart Büro mit etwa 70 % Anteil am Transaktionsvolumen. Gemischt genutzte Immobilien hatten einen Anteil von rund 13 % und Hotels folgten mit ca. 8 %.



Als Käufer waren Fondsmanager mit rund 46 % Anteil am Transaktionsvolumen die dominierende Gruppe. Einen weiteren bedeutenden Anteil am Investmentmarkt hatten Offene Immobilienfonds/Spezialfonds mit etwa 21 % und Corporates mit etwa 8 % Marktanteil.



Auf der Verkäuferseite waren börsennotierte Immobilien AGs/REITs mit einem Anteil von etwa 60 % am Transaktionsvolumen eindeutig dominierend, gefolgt von Projektentwicklern mit ca. 13 % und Privateigentümern/Versicherungen mit jeweils rund 8 % Marktanteil. Alle anderen Marktteilnehmer spielten nur eine untergeordnete Rolle.



„Durch die aktuellen Unsicherheiten im Hinblick auf die Zinsentwicklung und die damit verbundene Zurückhaltung der Investoren, ist eine Vorhersage für den Investmentmarkt Stuttgart grundsätzlich schwierig.“, sagt Holzwarth. „Aktuell gehen wir davon aus, dass ein Transaktionsvolumen von 1,2 Mrd. Euro bis Jahresende erzielt werden kann.“



Die Nachfrage nach modernen Büroflächen bleibt weiterhin gut. Zum 30.09.2022 lag der Flächenumsatz am Stuttgarter Büromarkt bei rd. 247.500 m². Dies entspricht einem Plus von ca. 162.500 m² gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die Gesamtergebnisse aus den Jahren 2021 und 2020 wurden bereits zum ersten Halbjahr übertroffen. Dies geht aus den Erhebungen der E & G Real Estate hervor.



Auch im dritten Quartal zeigte sich der Stuttgarter Büromarkt mit einer guten Nachfrage, was sich in der Anzahl der abgeschlossenen Verträge zeigte. Der Schwerpunkt der nachgefragten Flächen lag im klein- bis mittelflächigen Segment. Ein größerer Vertrag wurde mit rd. 4.300 m² im Stadtteil West unterzeichnet, weitere Großabschlüsse blieben aus. Damit blieb der Eigennutzerdeal der Allianz SE in Stuttgart-Vaihingen mit rd. 65.000 m² größter Abschluss [wir berichteten], gefolgt von der Anmietung der Komm.One, einer IT-Dienstleisterin für die Kommunen in Baden-Württemberg, über etwa 21.500 m² in Stuttgart-Weilimdorf – beide aus dem ersten Halbjahr 2022.



Durch den Eigennutzerdeal der Allianz SE bildete die Finanzdienstleistungsbranche mit rd. 31 % am Flächenumsatz die stärkste Nachfrage-Gruppe. Ihr folgte die öffentliche Hand mit etwa 15 %. Stärkste Teilmärkte waren Stuttgart-Vaihingen/Möhringen mit einem Flächenumsatz von rd. 100.500 m² und die Stuttgarter Innenstadt, gefolgt von der Stuttgarter City.



Die Angebotsreserve an kurzfristig beziehbaren Büroflächen lag zum 30.09.2022 bei ca. 326.000 m², der Flächengesamtbestand stieg auf rd. 8,39 Mio. m². Dies entspricht einer Leerstandsquote von 3,9 %, die damit ca. 0,8 Prozentpunkte über dem Vorjahresergebnis lag. Neben Flächenfreisetzungen in Bestandsgebäuden, stieg der Leerstand in diesem Jahr auch durch einige Neubaufertigstellungen an. So z.B. durch das Valley One24 im Stadtteil Ost oder den Leo Business Campus Stuttgart in Bad Cannstatt sowie dem Campus Fasanenhof.



Bis Ende 2022 werden etwa 153.100 m² Neubauflächen fertiggestellt, hiervon sind bereits 66 % vorvermietet. Für 2023 liegt das Fertigstellungsvolumen bei ca. 123.300 m², mit einer Vorvermietungsquote von rd. 25 %.



Die nachhaltig erzielbare Spitzenmiete überschritt zum 30.09.2022 die 30er Marke und lag bei 32,50 Euro/m². Dies entspricht einer Steigerung um 30 % gegenüber dem Vorjahreswert. Erzielt wurden die hohen Mieten durch Abschlüsse in einem Neubau sowie hochwertigen Bestandsgebäuden in der Stuttgarter City. Die Durchschnittsmiete im gesamten Stuttgarter Stadtgebiet inkl. Leinfelden-Echterdingen lag bei 16,70 Euro/m². Dies waren 6 % mehr als im Vorjahr.



Weiterhin setzen sich viele Unternehmen im „War for Talents“ mit neuen Arbeitsformen auseinander und suchen hierfür geeignete Flächen. Die zunehmende Bedeutung von ESG-Kriterien sowie die derzeitige Energiekrise wird ebenfalls dazu führen, dass Büroflächen mit modernen Energiekonzepten stärker in den Fokus rücken und nachgefragt sein werden. Inwieweit sich die wirtschaftlichen Prognosen einer möglicherweise kommenden Rezession als Dämpfer bei der Büroflächennachfrage erweisen, lässt sich aus heutiger Sicht schwer einschätzen. Projektvorhaben jedenfalls werden aufgrund der aktuellen Unsicherheiten wieder von hohen Vorvermietungsquoten abhängig gemacht.



Bis Ende 2022 rechnet E&G Real Estate mit einem Flächenumsatz von rd. 300.000 m².