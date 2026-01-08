Langfristige Vollvermietung
Stuttgarter Innenstadt: Watzl schließt mit Numa 20-Jahres-Mietvertrag
Die Watzl Group hat die im November von Pandion erworbene Immobilie Marienstraße 44–46 in der Stuttgarter Innenstadt langfristig vollvermietet: Für das Objekt mit mehr als 3.000 m² vermietbarer Fläche wurde am 23. Dezember 2025 ein Mietvertrag über 20 Jahre mit der Numa Group abgeschlossen. Damit ist die Liegenschaft in absoluter Premiumlage vollständig und langfristig belegt.
„Der langfristige Mietvertrag und die gesicherte Finanzierung sind ein starkes Signal. Sie bestätigen sowohl die Attraktivität des Standorts als auch unsere klare Strategie, Bestandsimmobilien nachhaltig zu transformieren und langfristige Werte zu schaffen“, erklärt Jan Watzl, Geschäftsführer der Watzl Group.
Die Watzl Group hatte das Objekt erst wenige Wochen von Pandion erworben [wir berichteten] und eine Kernsanierung angekündigt. Im Rahmen der nun beginnenden Maßnahmen wird das Bestandsgebäude zu einem Serviced-Apartment-Haus mit 88 Einheiten entwickelt. Die Sanierung erfolgt auf den KfW-55-Standard und wird durch den gruppeneigenen Generalunternehmer Watzl Construction umgesetzt. Die architektonische Entwicklung übernimmt das Stuttgarter Büro Tennigkeith + Fehrle. Ziel ist eine funktionale und gestalterisch hochwertige Transformation der Immobilie im innerstädtischen Bestand.
Mit dem neuen Haus sichert sich die Numa Group einen weiteren Standort in der Stuttgarter Innenstadt. Erst im vergangenen Herbst hatte der Anbieter von Serviced Apartments die Eröffnung eines neuen Aparthotels am Rotebühlplatz 2–4 gefeiert, nachdem der Neubau fertiggestellt worden war. Es ist der erste Standort der Numa Group in der baden-württembergischen Landeshauptstadt und verfügt über 82 Apartments.