Stuttgarter Innenstadt: Watzl schließt mit Numa 20-Jahres-Mietvertrag

Die Watzl Group hat die im November von Pandion erworbene Immobilie Marienstraße 44–46 in der Stuttgarter Innenstadt langfristig vollvermietet: Für das Objekt mit mehr als 3.000 m² vermietbarer Fläche wurde am 23. Dezember 2025 ein Mietvertrag über 20 Jahre mit der Numa Group abgeschlossen. Damit ist die Liegenschaft in absoluter Premiumlage vollständig und langfristig belegt.

