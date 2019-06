Stuttgarter CBRE-Büro mit DGNB zertifiziert

Als eine der ersten Büroflächen in Deutschland hat das umgebaute Büro von CBRE in Stuttgart das DGNB-Zertifikat in Gold für Innenräume erhalten. Im Zuge der Erweiterung und des Umbaus der bestehenden Flächen in der Lautenschlagerstraße 23 wurde die Chance genutzt, den hohen internen Standard zu dokumentieren und extern bestätigen zu lassen.

.

„Als großer Vorteil hat sich herausgestellt, dass dank unseres modernen Bürokonzeptes CBRE 360 bereits viele Themen hinsichtlich flexibler Arbeitswelten berücksichtigt wurden, die sich positiv in der Nachhaltigkeitsbewertung niederschlagen. Vor allem das Wohlbefinden der Mitarbeiter steht im Vordergrund“, erklärt Dr. Thorsten Huff, Head of Sustainability bei CBRE in Deutschland.



Highlights sind die offenen und flexiblen Arbeitsbereiche, die abwechslungsreich gestaltet sind und eine Vielzahl von Rückzugsmöglichkeiten für Besprechungen und Konferenzen, Ruhezonen sowie kommunikationsfördernde Elemente enthalten. Bei den eingesetzten Bauprodukten wurde auf schadstoffarme Materialien geachtet. Zudem wurden die thermische und akustische Qualität sowie die Barrierefreiheit nachgewiesen.



Aufgrund der Kombination verschiedener Kompetenzen des Immobiliendienstleisters erfolgte die Zertifizierung laut CBRE aus einer Hand. So waren neben Workplace Consulting für den Entwurf des Bürolayouts auch Environmental Services für die Schadstoffuntersuchung des Bestands, Facility Management Consulting für Themen wie das Abfall- und Reinigungskonzept sowie übergeordnet das Team Sustainability Consulting in den Zertifizierungsprozess eingebunden.



„Mit dem Umbau konnten wir ein produktives und positives Arbeitsklima realisieren – ein flächenoptimiertes Arbeitsumfeld, in dem alle Kolleginnen und Kollegen einen für sie passenden Arbeitsplatz vorfinden“, sagt Sven Boese, Büroleiter von CBRE in Stuttgart. „Wir freuen uns sehr darüber, dass wir unseren Kunden nun in unserem Büro anschaulich darlegen können, wie modernes Arbeiten funktioniert – und dass die Qualität unseres Konzeptes mit dem Gold-Zertifikat bestätigt wird.“