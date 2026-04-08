Stuttgarter Campus Sternhöhe: Engie erhält Mandat für Rechenzentrum

Der Colocation-Dienstleister Nexspace Data Centers hat den Energiedienstleister Engie Deutschland beauftragt, sein neues Rechenzentrum auf dem Campus Sternhöhe in Stuttgart mit Kälte zu versorgen. Der Vertrag zwischen den beiden Partnern markiert einen wichtigen Schritt für die Dekarbonisierung des gesamten Areals.

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Engie Deutschland wird auf der Stuttgarter Sternhöhe eine Kältezentrale errichten und Nexspace im Rahmen eines Energieliefer-Contractings Kälte für die Wasserkühlung von Servern im Hochleistungsbereich des Rechenzentrums liefern. Die vorgesehene Kälteleistung beträgt 2,8 Megawatt und kann auf bis zu 3,8 Megawatt erweitert werden.



Dadurch ist gewährleistet, dass die Versorgung flexibel mit dem Leistungsbedarf des Rechenzentrums mitwachsen kann. Lieferbeginn ist Oktober 2026, der Vertrag hat eine Laufzeit von 20 Jahren und enthält die Option zur Verlängerung um weitere zehn Jahre.



Mit dem Rechenzentrum, das Alstria an die nexspace vermietet hat und derzeit auf der Stuttgarter Sternhöhe baut, wird Nexspace auf einer Fläche von rund 1.800 m² Colocation-Dienstleistungen erbringen. Dafür wird das Rechenzentrum eine IT-Leistung von 3,4 Megawatt für den Betrieb von Servern, Speichersystemen und Netzwerkgeräten bereitstellen. Die Kälteversorgung durch Engie trägt maßgeblich dazu bei, dass das Rechenzentrum eine Leistungsnutzungseffizienz (Power Usage Effectiveness, PUE) von 1,2 oder besser erreichen soll und damit die Anforderungen des Energieeffizienzgesetzes erfüllt.



Perspektivisch ist geplant, die im Kühlprozess des Rechenzentrums entstehende Abwärme in eine zentrale Wärmeversorgung auf dem Campus einzubinden. Die Sternhöhe – früher als Headquarter genutzt – ist heute ein offener Campus mit zahlreichen Technologie- und Digitalunternehmen. Der Eigentümer Alstria entwickelt den Campus gezielt zu einem Tech-Standort mit modernen Arbeitswelten weiter. Ein zentrales strategisches Ziel ist dabei die Dekarbonisierung bis 2030.



„Der Vertrag mit Engie Deutschland ist nicht nur ein elementarer Baustein für eine energieeffiziente Kühlung unseres Rechenzentrums, sondern auch für die nachhaltige Weiterentwicklung der Stuttgarter Sternhöhe“, erklärt Nexspace-CEO Christian Zipp.



„Rechenzentren stellen höchste Anforderungen an Versorgungssicherheit und Energieeffizienz“, ergänzt Cathrin Lind, Geschäftsbereichsleiterin Energy Solutions bei Engie Deutschland. „Mit diesem Projekt unterstreicht Engie ihre Rolle als verlässlicher Partner für Rechenzentrumsbetreiber, der das Kundenversprechen einer daue