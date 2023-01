Stuttgarter Bürovermietungsmarkt weiterhin krisenresilient

Mit einem signifikant überdurchschnittlichen Flächenumsatz von ca. 302.200 m² stellte der Stuttgarter Bürovermietungsmarkt inklusive Leinfelden-Echterdingen auch im Krisenjahr 2022 seine Resilienz unter Beweis und zeigte sich bislang noch weitgehend unbeeindruckt von der diffizilen makroökonomischen Lage.

Wenngleich das gute Ergebnis nicht zuletzt auch auf einige großvolumige Eigennutzerdeals mit zusammen knapp 125.000 m² Bürofläche zurückzuführen ist, so übertraf der Vermietungsumsatz mit ca. 177.600 m² die Ergebnisse der beiden Vorjahre (125.600 m² in 2020; 135.800 m² in 2021) deutlich. Auch im vierten Quartal verzeichnete der Stuttgarter Bürovermietungsmarkt im Gegensatz zum gesamtdeutschen Markt mit ca. 52.600 m² ein solides Ergebnis. Dies bestätigte auch die Vermietungsaktivität, die mit insgesamt 222 Abschlüssen über dem Mittelwert der vergangenen beiden Jahre (199 Deals) lag.



„Der Stuttgarter Bürovermietungsmarkt profitierte im Jahr 2022 von einer gewissen Krisenresilienz, die bereits in früheren Jahren beobachtet werden konnte. So bremsten die sich eintrübende Konjunktur und die wirtschaftliche Unsicherheit vieler Unternehmen bislang nur geringfügig die Aktivität des Marktes. Angesichts einer bevorstehenden, wenn auch vermutlich milden Rezession ist eine anhaltende Zurückhaltung auf den deutschen Bürovermietungsmärkten zu erwarten, daher wird sich auch der Stuttgarter Markt – insbesondere in der ersten Hälfte des Jahres 2023 – einer abnehmenden Dynamik nicht entziehen können. Mit einer möglichen konjunkturellen Aufklärung in der zweiten Jahreshälfte und einer Rückkehr der Wirtschaft auf den Wachstumspfad ist wieder mit einem lebhafteren Bürovermietungsmarkt zu rechnen„, so Frank Leukhardt, Regional Manager Stuttgart bei Colliers.



Auch zum Ende des Jahres 2022 lag die Leerstandsquote des Gesamtmarktes mit 4,3 Prozent auf einem vergleichsweise moderaten Niveau, stieg jedoch gegenüber dem Vorquartal um weitere 40 Basispunkte an. Bei einem Flächenbestand von ca. 8,4 Millionen m² konnte somit ein verfügbares Angebot von ca. 364.200 m² verzeichnet werden. Wie bereits in den Vorquartalen zeigte sich dabei eine zunehmende Differenzierung zwischen den peripheren Teilmärkten und der Stuttgarter Zentrumslage. So stieg der Leerstand in den Teilmärkten City und Innenstadt nur geringfügig an und liegt aktuell im Bereich von zwei Prozent, während in den peripheren Teilmärkten tendenziell zunehmende Leerstände registriert werden konnten.



Da weiterhin eine hohe Zahlungsbereitschaft mit einem äußerst limitierten Angebot für zeitgemäße Büroflächen einhergeht, unterliegen die Mietpreise – insbesondere in den Zentrumslagen – nach wie vor einer steigenden Tendenz. So erreichte sowohl die Spitzenmiete mit 33,00 Euro/m² als auch die Durchschnittsmiete mit 18,10 Euro/m² einen neuen Höchstwert.



„Vor dem Hintergrund einer mit Beginn der Corona-Pandemie signifikant geringeren Bautätigkeit und dem perspektivisch hieraus resultierenden Nachfrageüberhang nach modernen Büroflächen erwarten wir, dass der Mietpreisdruck für zukunftsorientierte und ESG-konforme Flächen, welche gleichzeitig den Ansprüchen einer anhaltenden Digitalisierung sowie aktueller New-Work-Strategien entsprechen, auch in den kommenden Jahren hoch bleiben wird. Auf der anderen Seite beobachten wir insbesondere in den peripheren Teilmärkten längere Vermarktungszeiten bei nicht mehr zeitgemäßen Bestandsflächen, die in diesen Lagen mit zunehmenden Leerständen einhergehen. Der partiell bereits optimistischere Geschäftsausblick einiger Unternehmen auf das Jahr 2023 wird in der zweiten Jahreshälfte auch zu einer zunehmenden Aktivität auf dem Stuttgarter Bürovermietungsmarkt führen. Angesichts des voraussichtlich ruhigeren Jahresstarts erwarten wir jedoch 2023 einen Flächenumsatz, der mit rund 200.000 m² signifikant unter dem Ergebnis des Vorjahres liegen wird“, erklärt Hans-Christian Holz, Head of Office Letting Stuttgart bei Colliers.