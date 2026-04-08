Stuttgarter Büromarkt mit schwachem Auftakt

Mit einem Flächenumsatz von rd. 34.000 m² zum 31.03.2026 startet der Stuttgarter Büromarkt verhalten in das neue Jahr. Das Ergebnis lag rd. 15 % unter dem Vorjahresvergleichswert, der bereits im Vergleich zu 2024 deutlich rückläufig war. Die 3 größten Abschlüsse lagen zwischen rd. 4.500 und rd. 7.000 m². Während sich das Segment bis 1.000 m² stabil zeigte, fehlte es an Vertragsabschlüssen im mittelflächigen Segment.

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Der größte Mietvertrag mit rd. 6.936 m² wnurde von Cariad SE, dem Automotive-Software-Unternehmen des Volkswagen-Konzerns, im „W 11 Wissenscampus“ in Stuttgart Weilimdorf abgeschlossen. Den zweitgrößten Mietvertrag mit rd. 5.900 m² unterzeichnete das Softwareunternehmen Cenit AG an seinem bisherigen Standort in Stuttgart Möhringen. An dritter Stelle folgte die DSV Gruppe, die sich für ein Tochterunternehmen um ca. 4.500 m² im „W2 Campus“ in Stuttgart Möhringen vergrößert. Die vorgenannten Großabschlüsse sorgten dafür, dass die IT-Branche im ersten Quartal die stärkste Nachfragegruppe darstellte.



Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Leerstände weiterhin erhöht: Zum 31.03.2026 umfasste die Angebotsreserve der kurzfristig beziehbaren Büroflächen ca. 583.00 m². Die Leerstandsquote erhöhte sich damit um 16 % gegenüber dem Vorjahresvergleichswert und lag bei 6,8 %. Vor allem die Gewerbegebiete kämpfen mit großflächigen Leerständen in Bestandsgebäuden. Auch in der Innenstadt hat das Flächenangebot in den vergangenen zwei Jahren deutlich zugenommen.



Für 2026 beträgt das Neubauvolumen rd. 30.000 m², wovon bereits 69 % bei Baubeginn vorvermietet waren. 2027 werden etwa 43.700 m² Neubauflächen in Stuttgart fertiggestellt, bei einer Vorvermietungsquote von ca. 12 %.

Während die Spitzenmiete stabil bei 37,00 Euro/m² lag, entwickelte sich die Durchschnittsmiete mit 18,30 Euro/m² etwas rückläufig. Maßgeblich wurde dies durch die großen Abschlüsse beeinflusst, wovon zwei in Bestandsgebäude unterzeichnet wurden, die unter 15,00 Euro/m² lagen. Es gab so gut wie keine Abschlüsse in Neubauobjekten.



Der Flächenumsatz in Stuttgart wird nach Einschätzung der E & G Real Estate GmbH auf einem vergleichbaren Niveau wie 2025 bleiben und sich in einer Größenordnung um ca. 150.000 m² bewegen.