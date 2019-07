Stuttgart: Büromarkt top, Investmentmarkt rückläufig

Der Stuttgarter Büromarkt zeigte sich im ersten Halbjahr 2019 sehr dynamisch. Mit einem Plus von 18 % legte der Flächenumsatz im ersten Halbjahr 2019 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu und lag damit bei rund 142.000 m² (30.06.2018: 120.000 m²). Der Eigennutzeranteil war mit einem Anteil von nur 5 % am gesamten Flächenumsatz kaum nennenswert – eine deutliche Veränderung gegenüber den Vorjahren, in denen die Eigennutzerabschlüsse (vor allem der Automobilindustrie) mit teilweise bis zu 50 % zur Umsatzentwicklung beigetragen hatten. Auf dem Stuttgarter Immobilien-Investmentmarkt wurden im 2. Quartal 2019 rund 410 Millionen Euro investiert. Damit bewegt sich das Investitionsvolumen auf ähnlichem Niveau zum Vorjahresquartal, in dem etwa 440 Millionen Euro investiert wurden. Zusammen mit dem ersten Quartal ist das Transaktionsvolumen im ersten Halbjahr mit circa. 850 Millionen Euro rund 25 Millionen Euro geringer als im Vorjahreszeitraum. Das sind die Ergebnisse der Erhebungen von E & G Real Estate für den Investmentmarkt Stuttgart.

.

Den größten Abschluss im ersten Halbjahr 2019 stellte eine Projektanmietung der Vector Informatik GmbH, über rund 25.000 m² in Stuttgart Weilimdorf, im Projekt „W9“ dar [wir berichteten]. Den zweitgrößten Mietvertrag unterzeichnete die Siemens AG für rund 20.000 m² Bürofläche auf dem neu entstehenden Campus „Urbanic“ in Stuttgart-Zuffenhausen [wir berichteten].



Beeinflusst durch die beiden Großverträge wurden die meisten Flächen von Industrieunternehmen umgesetzt, gefolgt von der IT- und Telekommunikationsbranche. Ansonsten war die Nachfrage durch einen ausgewogenen Branchenmix geprägt.



Das Flächenangebot in Stuttgart ist nach wie vor äußerst angespannt. Zum 30.06.2019 standen nur noch rund 168.000 m² Bürofläche zum kurzfristigen Bezug zur Verfügung. Bei einem Gesamtflächenbestand von rund 8 Mio. m² entsprach dies einer Leerstandsquote von rund 2,13 %. Eine Entspannung ist in den kommenden beiden Jahren kaum in Sicht. Von den kommenden Projekten im Jahr 2019 und 2020 sind bereits rund 53 % vorvermietet.



Deutliche Flächenreduzierungen von teilweise bis 30 % gab es im Vergleich zum ersten Halbjahr 2018 in den Teilmärkten Weilimdorf (– ­­­32,5 %), Leinfelden-Echterdingen

(– 29,4 %) und Stuttgart City (– 23,5 %). Eine prägnante Steigerung des kurzfristig verfügbaren Angebots gab es hingegen am Standort Stuttgart Fasanenhof. Durch den Freizug einiger großer Bestandsflächen stehen hier aktuell 27.000 m² zur Verfügung, dies sind 87,5 % mehr als im Vorjahreszeitraum.



Der enge Markt führte zu einem weiteren Anstieg der Mietpreise. Zwar gab es in der Stuttgarter City wenige Abschlüsse im Neubaubereich, allerdings konnten hochwertige Bestandsflächen teilweise mit deutlichen Mietpreissteigerungen im Markt platziert werden. Während die Durchschnittsmiete mit 9 % von 14,60 Euro/m² im Vorjahr auf 15,90 Euro/m² recht deutlich angestiegen ist, gab es bei der Spitzenmiete einen moderaten Anstieg um 2 % auf 24,00 Euro/m² (30.06.2018: 23,50 Euro/m²). Für das Gesamtjahr 2019 wird mit einem Flächenumsatz von mindestens 230.000 m² gerechnet.



Der Stuttgarter Investmentmarkt zeigte sich im 1. Halbjahr durchwachsen. „Das Jahr 2019 ist mit einem guten 1. Quartal gestartet. Dies ist in erster Linie, der Ende 2018 noch ausstehenden Freigabe des Verkaufs der Königsbaupassagen, durch das Bundeskartellamt geschuldet. Zwei weitere großvolumige Transaktionen sind im 1. bzw. 2. Quartal zum Abschluss gekommen. Nichtsdestotrotz erwarten wir in diesem Jahr aufgrund der Produktknappheit ein rückläufiges Gesamtergebnis im Vergleich zum Rekordjahr 2018.“, berichtet Björn Holzwarth, geschäftsführender Gesellschafter bei E & G Real Estate.



Insgesamt wurden im ersten Halbjahr etwas über 30 Transaktionen getätigt, davon etwa die Hälfte im einstelligen Millionenbereich. Der Fokus der Investoren lag - unter anderem aufgrund der Veräußerung der Königsbaupassagen an Antirion SGR - auf der Nutzungsart Einzelhandel mit rund 41 % Anteil am Transaktionsvolumen, gefolgt Büroimmobilien mit etwa 30 %.



Als Käufer waren Versicherungen mit ca. 38 % Anteil am Transaktionsvolumen die dominierende Gruppe. Einen weiteren bedeutenden Anteil am Investmentmarkt hatten Offene Immobilienfonds mit rund 28 % Marktanteil. Weitere Käufergruppen spielten im 1. Halbjahr nur eine untergeordnete Rolle.



Auf der Verkäuferseite waren Private-Equity-Fonds mit einem Anteil von etwa 33 % am Transaktionsvolumen dominierend, gefolgt von Projektentwicklern und Corporates mit ca. 26 bzw. 18 % Marktanteil.



„Aufgrund des soliden Jahresauftaktes ist mit einem überdurchschnittlichen Jahr zu rechnen.“, sagt Holzwarth. „Es ist davon auszugehen, dass 2019 ein Jahrestransaktionsvolumen von rund 1,75 Milliarden Euro realisiert wird.“