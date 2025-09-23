Stuttgarter Ã„rztehaus co.NER vollvermietet

Die Immoraum hat die Vollvermietung des Ã„rztehauses co.NER in Stuttgart-West abgeschlossen. Mit dem Einzug einer SchÃ¶nheitspraxis ist das moderne Ã„rztehaus kÃ¼nftig vollstÃ¤ndig belegt â€“ die Fertigstellung ist fÃ¼r Ende 2025 geplant.

Nach dem langfristigen Mietvertragsabschluss mit einer zahnmedizinischen Fachpraxis [wir berichteten] konnte nun auch die letzte freie FlÃ¤che des modernen Ã„rztehauses co.NER in der SilberburgstraÃŸe 119a Stuttgart-West vergeben werden. Eine SchÃ¶nheitspraxis hat die beiden verbleibenden Einheiten im Erdgeschoss und im 2. Obergeschoss mit insgesamt rund 500 mÂ² langfristig angemietet. Damit ist das Ã„rztehaus vollstÃ¤ndig belegt. Neben dem Diakonie Klinikum [wir berichteten] und der zahnmedizinischen Fachpraxis erweitert die neue Mieterin das Angebot kÃ¼nftig um spezialisierte Ã¤sthetische Behandlungen.



Das GebÃ¤ude wird derzeit umfassend saniert und modernisiert. Es erfÃ¼llt mit KfW-55-Standard, 3-fach-Verglasung, barrierefreien ZugÃ¤ngen und flexiblen Grundrissen hÃ¶chste Anforderungen an moderne medizinische Nutzungskonzepte. Die Fertigstellung ist fÃ¼r das 4. Quartal 2025 vorgesehen.



â€žMit der Vollvermietung des co.NER bestÃ¤tigen wir die hohe AttraktivitÃ¤t von modernen PraxisflÃ¤chen in urbaner Lage. Das breite Spektrum an medizinischen Nutzungen und die nachhaltige BauqualitÃ¤t machen das Ã„rztehaus zu einem wichtigen Anlaufpunkt im Stuttgarter Westenâ€œ, erklÃ¤rt Sven Gruber, GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der Immoraum.



Die Vermieterin wurde bei den VertragsabschlÃ¼ssen rechtlich durch die Kanzlei Grub Brugger begleitet. FÃ¼r Planung und Umbau ist das Stuttgarter ArchitekturbÃ¼ro Tennigkeit + Fehrle verantwortlich. Entwickelt wird das Projekt von der Nanz Endrev Rienth Immobilien.