Stuttgart: Südwestmetall verkauft Gewerbefläche an die Flüwo

Die Flüwo Bauen Wohnen eG hat die vom Arbeitgeberverband Südwestmetall bislang eigengenutzten Räumlichkeiten in der Löffelstraße 22-24 in Stuttgart-Degerloch erworben. Damit übernimmt die Genossenschaft nach kurzen und konstruktiven Verhandlungen rund 3.500 m² Gewerbefläche, um dort eine Nachnutzung zu realisieren.

Südwestmetall-Geschäftsführerin Agnes Grundmann zeigt sich mit dem Ergebnis zufrieden: „Wir verlassen Degerloch mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Denn natürlich freuen wir uns über unsere neuen Räumlichkeiten in der Stadtmitte. Andererseits haben wir uns in Degerloch über 29 Jahre sehr wohl gefühlt.“ Das Unternehmen erstellt derzeit seinen Hauptsitz in der Türlenstraße neu und wird diesen voraussichtlich Anfang 2019 beziehen, so dass die Flächen in Degerloch im 1. Quartal 2019 in das Eigentum der Flüwo übergehen werden. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Das Immobiliengeschäft wurde vom Stuttgarter Unternehmen PH Real vermittelt.