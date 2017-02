Stuttgart: Neueröffnung der Osiander Filiale im Haufler-Haus später als geplant

Marktplatz 5

Wie die Stuttgarter Zeitung berichtet, kann die Buchhandlung Osiander erst ab ca. Ende Mai 2017 die neue Filiale am Marktplatz 5 beziehen. Der Umzugstermin war eigentlich für April 2017 angesetzt. Die Überrgabe der Schlüssel für das neue Ladenlokal findet nun jedoch erst Ende März statt und das Tübinger Unternehmen rechnet damit, dass die umfangreichen Umbauarbeiten danach noch ca. zwei Monate in Anspruch nehmen werden. Der Buchhändler rechnet mit einem Investitionsaufwand für die Baumaßnahmen von ca. 600.000 Euro. Das Haufler-Haus gehört zum Bestand von Real I.S., die die Immobilie im Juli 2015 für einen institutionellen Fonds erworben hat.

.

Der Umzug wurde notwendig, weil die Immobilie am derzeitigen Standort in der Nadlerstraße zu einem Hotel umgebaut wird. Am neuen Standort erwartet Osiander eine höhere Kundenfrequenz als bisher, da der Marktplatz als ausgesprochene Lauflage gilt. Das neue Domizil der Buchhandlung verfügt über 600 m² Verkaufsfläche, die über vier Etagen verteilt sind. Im Vergleich zum jetzigen Standort verdoppelt die Filiale damit ihre Fläche.