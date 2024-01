Stuttgart mietet 5.300 m² im Löwentorbogen

Jetzt ist es offiziell: Die Stadt Stuttgart hat noch vor Jahreswechsel einen 20-Jahres-Mietvertrag für die Kfz-Zulassungs- und Führerscheinstelle der Stadt abgeschlossen. Ab Januar 2025 wird die Behörde rund 5.300 m² Bürofläche im Löwentorbogen beziehen. Der Deal gehört damit zu den Top 3-Mietverträgen in 2023 [wir berichteten].

