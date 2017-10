Stuttgart feiert Richtfest des Verwaltungsgebäudes auf dem Areal Eichstraße

Der Neubau auf dem Areal Eichstraße kommt in die entscheidende Phase. Das Richtfest wurde am Montag, 9. Oktober, mit Oberbürgermeister Fritz Kuhn, Erstem Bürgermeister Michael Föll, Technik-Bürgermeister Dirk Thürnau, künftigen Nutzern, verantwortlichen Planern und Handwerkern im Erdgeschoss des Rohbaus gefeiert.

.

„Auf dieses neue Gebäude können wir uns freuen. Wir beseitigen damit eine Schmuddelecke hinter dem Rathaus und machen etwas Gescheites daraus: Wir verwandeln sie in ein Prachtstück. Das Projekt kostet 45 Millionen Euro. Das ist kein Pappenstiel, sondern gut angelegtes Geld. Es ist städtebaulich ein Gewinn, denn es wertet nicht nur das vernachlässigte und lediglich als Parkhaus genutzte Areal stark auf, sondern eröffnet neue Perspektiven für das gesamte Quartier hinter dem Rathaus. Zwischen Hans-im-Glück-Brunnen und Marktplatz wie auch Dorotheenquartier entsteht zudem eine attraktive Verbindung. Es gibt einen Nutzer-Mix aus Verwaltung, Gastronomie, Geschäften, Kita und Parkplätzen“, sagte Oberbürgermeister Kuhn.



Der OB verwies zudem darauf, dass das Energiekonzept bis zu 30 Prozent bessere Werte habe als vom Bund gefordert. Die Nutzung der Abwärme des Serverparks spare außerdem 20.000 Euro Energiekosten pro Jahr ein. „Das ist ein Beispiel dafür, dass Energieeffizienz der erste Schritt zur Urbanisierung der Energiewende ist.“





Oberbürgermeister Fritz Kuhn bei seiner Ansprache zum Richtfest für den Neubau des Gebäudes in der Eichstraße.



Architekt Albrecht Randecker von h4a Architekten und Vögele Architekten erinnerte an den intensiven Vorbereitungs- und Planungsprozess, vom im Jahr 2009 gewonnen Wettbewerb bis zum Baubeschluss Ende 2015. „Das Projekt liegt im ältesten Teil Stuttgarts. Der Entwurf ist an der unmittelbaren Umgebung orientiert, er schafft eine Synthese zwischen kleinteiliger Altstadtstruktur und großflächigen Bauten des Stuttgarter Rathauses.“ Auch der Architekt hob hervor, dass das Gebiet zwischen Geißstraße und Marktplatz aufgewertet wird. „Es ist ein weiterer Baustein, um den öffentlichen Raum zurückzugewinnen.“



Neubau ersetzt ehemalige Rathausgarage

Der Neubau entsteht an der Stelle der ehemaligen Rathausgarage, der aufgrund des hohen Sanierungsaufwands eine teilweise oder gar vollständige Schließung drohte. Das Areal umfasst weitgehend das Quartier Eichstraße, Nadlerstraße und Töpferplatz in direkter Nachbarschaft zum Rathaus und in direkter Nachbarschaft zur Fußgängerzone. Die Bebauung in dem Bereich Steinstraße und Eichstraße ist geprägt durch kleinteilige Altstadtstruktur und die großflächigen Bauten des Stuttgarter Rathauses.





Nach 18 Monaten Bauzeit wurde für den Neubau des Gebäudes in der Eichstraße hinter dem Stuttgarter Rathaus am 9. Oktober das Richtfest gefeiert. Die Stadt investiert in die Aufwertung des Areals 45 Millionen Euro.



Für 9.000 m² Nutzfläche auf sieben Geschossen investiert die Stadt rund 45 Millionen Euro. Das neue Haus wird im Wesentlichen die Räume der Stadtkämmerei beherbergen. Im Erdgeschoss entstehen attraktive Flächen für den Einzelhandel und die Gastronomie. Das vierte und oberste Geschoss ist für die kleinen Bürger vorbehalten. Hier entsteht eine Kindertagesstätte für Kinder bis zu sechs Jahren mit einem großzügigen Freibereich auf der Dachterrasse mit Blick über die Dächer des Rathauses hinweg.



In einen Randbereich des Dachgeschosses wird der Serverpark der Landeshauptstadt Stuttgart umziehen. Dieser befindet sich aktuell im Untergeschoss des Rathauses. Da hier ein Überflutungsschutz bei Hochwasser nicht dauerhaft sichergestellt werden konnte, hat man sich dazu entschlossen, den Serverpark unters Dach zu verlagern. Die Abwärme der IT-Systeme wird ökologisch genutzt und kann nahezu die Gebäudebeheizung des gesamten Neubaus decken. Parkplätze wird es auch im Neubau wieder geben. In zwei Untergeschossen werden 137 Stellplätze angeboten, 16 davon werden mit E-Ladestationen ausgestattet sein.



Der Neubau wertet den Bereich hinter dem Rathaus stark auf. Die umliegenden Straßen und Zufahrtsbereiche des Neubaus Areal Eichstraße werden in diesem Zuge ebenfalls neugestaltet, da die Baumaßnahme im Sanierungsgebiet Stuttgart 27 liegt. Damit stehen Zuschüsse von Bund und Land in Aussicht, die bereits den Rückbau der alten Rathausgarage mit rund einer Million Euro gefördert haben.