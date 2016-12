Stuttgart: Europe Plaza voll vermietet

Der Projektentwickler Fay Projects hat für sein Großprojekt Europe Plaza mit rd. 17.350 m² Mietfläche (GIF) die Vollvermietung erzielt. „Das Haus ist voll, die restlichen 10% der Flächen sind nunmehr vermietet“, bestätigt Ralph Esser, Geschäftsführer der Fay Projects. Und auch der Investor Real I.S. sieht sich in seiner im März 2016 getroffenen Investitionsentscheidung bekräftigt: „Natürlich ist es für unsere Anleger sehr gut, wenn nach Fertigstellung ein komplett vermietetes Objekt in unseren Spezial-AIF Themenfonds Deutschland übergehen kann“, freut sich Georg Jewgrafow, Vorstandsvorsitzender der Real I.S.

Mieter ist die Exxeta AG, eine mittelständische Management-, Fach- und IT-Beratung. Das wachstumsstarke Unterneh...

[…]