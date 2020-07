Stuttgart erreicht Transaktionsvolumen von 182 Mio.

Auf dem Stuttgarter Investmentmarkt wurden im zweiten Quartal 2020 rund 182 Millionen Euro investiert. Aufgrund der Corona Pandemie ist damit das Transaktionsvolumen sogar höher ausgefallen als erwartet. Zusammen mit dem ersten Quartal ist das Transaktionsvolumen im ersten Halbjahr mit circa 653 Millionen Euro rund 230 Millionen Euro geringer als im Vorjahreszeitraum. Das sind die Ergebnisse der Erhebungen von E&G Real Estate für den Investmentmarkt Stuttgart.

„Das Jahr 2020 ist mit einem guten ersten Quartal gestartet. Dies war in erster Linie der Veräußerung des Stuttgarter Tors sowie weiterer großvolumiger Transaktionen im Bürobereich geschuldet. Der Ankauf der projektierten Büroimmobilie W9 durch die HanseMerkur im zweiten Quartal 2020 [Stuttgarter Wissenscampus: W9 geht an HanseMerkur] war die bislang größte Transaktion 2020 und trug rund 75 Prozent zum Gesamtumsatz im zweiten Quartal bei.“, berichtet Björn Holzwarth, geschäftsführender Gesellschafter bei E&G Real Estate.



Insgesamt wurden im ersten Halbjahr etwa 25 Transaktionen getätigt, davon etwa die Hälfte im einstelligen Millionenbereich. Der Fokus der Investoren lag – unter anderem aufgrund der Veräußerung der Katharinenstraße 20 + 22 an die Öffentliche Hand – auf der Nutzungsart Büro mit rund 63 Prozent Anteil am Transaktionsvolumen, gefolgt von Grundstücken/Development mit etwa 21 Prozent.



Als Käufer waren Versicherungen mit circa 54 Prozent Anteil am Transaktionsvolumen die dominierende Gruppe. Einen weiteren bedeutenden Anteil am Investmentmarkt hatten Projektentwickler mit circa 28 Prozent Marktanteil. Weitere Käufergruppen spielten im 1. Halbjahr nur eine untergeordnete Rolle.



Auf der Verkäuferseite waren Projektentwickler mit einem Anteil von rund 52 Prozent am Transaktionsvolumen dominierend, gefolgt von Corporates und Equity-Fonds mit circa 18 bzw. 12 Prozent Marktanteil.



„Aufgrund der aktuellen Situation ist es nach wie vor schwierig eine aussagekräftige Prognose zu wagen.“, sagt Holzwarth. „Davon ausgehend, dass es keinen erneuten Lockdown geben wird, könnte ein Transaktionsvolumen für 2020 von einer Milliarde Euro möglich sein.“