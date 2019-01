Stuttgart: Engel & Völkers Commercial baut Führungsteam aus

Kaan Günes ist neues Mitglied der Geschäftsführung der Engel & Völkers Süd-West GmbH. Neben Volker Merk ist er seit Beginn des Jahres für den weiteren Ausbau von Engel & Völkers Commercial Stuttgart in der Region verantwortlich.

„Mit der Erweiterung unserer Geschäftsführung sehen wir uns bestens für unseren Expansionskurs in Stuttgart und Umgebung gerüstet“, erläutert Volker Merk, Geschäftsführer der Engel & Völkers Süd-West GmbH. Seit 2012 ist Kaan Günes als erfahrener Immobilienexperte für Engel & Völkers Commercial in Stuttgart tätig.



Bereits 2015 hat er die Leitung für den Bereich Büroflächenvermietung übernommen und ist seitdem verantwortlich für die Steuerung des Immobilienvertriebs und das Controlling der Vermietungsaktivitäten. Darüber hinaus leitet Kaan Günes gemeinsam mit Volker Merk ab sofort die weitere Expansion mit Fokus auf Stuttgart und die Metropolregion. „Wir haben in den vergangenen Jahren kontinuierlich in die Weiterentwicklung unseres Geschäfts investiert, um unsere Marktposition in Stuttgart zu festigen und weiter auszubauen. Mit neuen Ideen und Strategien wollen wir zusätzliche Marktanteile gewinnen“, sagt Kaan Günes.