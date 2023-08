Stuttgart bietet Scale-up-Center

Der räumliche Bedarf der Unternehmen befindet sich im Umbruch. Bernhard Grieb, Leiter der Wirtschaftsförderung, hat Ende Juli Ergebnisse der Flächen‐Umfrage vorgestellt. In diesem Zug stellte er ein neues Förderprogramm für ein sogenanntes „Scale‐up‐Center“ vor. Ein Ort, an dem sich Scale‐ups, also Start‐ups im starken Wachstum, innerhalb des Stadtgebiets weiterentwickeln können.

„Unsere Onlinebefragung und die persönlichen Gespräche haben uns bestätigt, dass sich die Betriebe in unserer Stadt in einer herausfordernden Situation befinden. Laufende Transformationsprozesse führen zu veränderten Flächenbedarfen – insbesondere bei den produzierenden Unternehmen. Neue Produkte und damit neue Produktionsabläufe oder geplante energetische Sanierungen führen zu neuen Flächenbedarfen. Zudem hat sich seit den weltweiten Krisen auch die Lagerhaltung vielerorts geändert. Es wird wieder mehr eingelagert, um lieferfähig zu bleiben.“, sagte Bernhard Grieb.



Grieb stellte in diesem Zuge das neue Scale‐up‐Förderprogramm der Wirtschaftsförderung vor. Mit der Förderung soll erstmals ein so genanntes „Scale‐up‐Center“ etabliert werden, also ein Ort mit idealen Bedingungen für schnell wachsende Start‐ups. Insbesondere mit der Bereitstellung von Experimentierflächen, also Räumlichkeiten, an welchen zum Beispiel Roboter oder andere physische Produkte entwickelt und getestet werden können, will das neue Zentrum punkten. Zudem sollen die Scale‐ups mit guten Vernetzungsmöglichkeiten zu anderen Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung am Standort Stuttgart gestärkt werden.



Angesprochen werden sollen vor allem junge Unternehmen aus den Transformationsfeldern Smart Production, Digitale Technologien, Green & Social Economy, Green & Smart Mobility und Life Science. Für den Förderzeitraum von drei Jahren (bis zum Jahr 2026) kann die/der potenzielle Betreiber/in eine Förderung in Höhe von 540.000 Euro von der städtischen Wirtschaftsförderung erhalten. Eine Bewerbung ist noch bis zum 15. September möglich.