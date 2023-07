Aachener Grund kann sich über zwei Neuvermietungen in seinem Stuttgarter Neubau in der Königstraße 38/Kronprinzstraße 3 freuen: Schuhhändler Deichmann und das Kosmetikunternehmen Lush eröffnen noch im Herbst neue Stores in der Top-Lage. Auf gut 1.200 m² Verkaufsfläche wird sich der Schuhhändler künftig auf zwei Etagen präsentieren, während Lush seine Kosmetikprodukte

[…]