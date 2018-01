Stuttgart 21: Noch teurer und noch später fertig?

Keine guten Vorzeichen für die Aufsichtsräte der Deutschen Bahn, die heute tagen, um weitere Kostenexplosionen und Terminverschiebungen beim vermeintlichen „Jahrhundertprojekt“ Stuttgart 21 abzunicken: 7,7 Milliarden Euro und eine Inbetriebnahme in 2024 waren im Vorfeld bereits durchgesickert. Gestern nachmittag nun berichtete der „Spiegel“ als erstes, dass es 8,2 Milliarden Euro werden könnten und vor 2025 vermutlich keine Züge rollen werden.

Nach Information des Magazins will Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla den Aufsichtsratsmitgliedern heute einen sogenannten „Risikopuffer“ von einer halben Milliarde Euro vorschlagen, womit sich der bereits mehrmals auf aktuell 7,7 Milliarden Euro veranschlagte Finanzierungsrahmen auf 8,2 Milliarden Euro erhöhen würde. Außerdem fehlen nach Informationen des „Spiegel“ noch wesentliche Brandschutzgutachten (ein Schelm, wer hier gleich am den BER denkt) und andere Genehmigungen für ganze Tunnelstrecken, so dass eine Verzögerung von einem weiteren Jahr durchaus wahrscheinlich erscheint. Wer die benötigten finanziellen Mittel zur Verfügung stellen soll, ist derzeit völlig offen. Und ob das Ende der Fahnenstange mit dieser neuerlichen Aufstockung erreicht ist, ebenfalls. Ein von Stuttgart 21-Kritikern beauftragtes Planungsbüro kalkuliert inzwischen mit einer Größenordnung von zehn Milliarden Euro.