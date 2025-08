Studio Zentral mietet 1.300 m³ von der GSG Berlin in Kreuzberg

Die GSG Berlin vermietet 1.300 m² Büro- und Gewerbefläche in den Bechstein-Höfen an Studio Zentral, der Berliner Standort der Network Movie Film- und Fernsehproduktion GmbH. Als Teil der ZDF Studios Gruppe realisiert das Unternehmen in enger Zusammenarbeit mit den öffentlich-rechtlichen Sendern Deutschlands Fernsehfilme für ZDF, ZDFneo und Das Erste (Degeto) sowie Serien für internationale Streamingdienste.

.

„Für uns als Film- und Fernsehproduktionsfirma ist es etwas ganz Besonderes, zukünftig in einem Viertel drehen zu können, in dem auch viele unserer kreativen Köpfe leben“, sagt Geschäftsführer Lasse Scharpen von Studio Zentral. Man erwarte einen besonderen Vibe am neuen Produktionsstandort.



„Wir heißen Studio Zentral herzlich willkommen in den Bechstein-Höfen! Wir freuen uns sehr, dass das Unternehmen seinen neuen Berliner Standort bei der GSG Berlin beziehen wird. Das preisgekrönte Produktionsunternehmen passt sehr gut zu den Mietern vor Ort, zu denen diverse Unternehmen aus den Bereichen Kommunikation, IT, Architektur und Produktion zählen“, freut sich Oliver Schlink, kaufmännischer Geschäftsführer der GSG Berlin. „Das historische Gebäudeensemble in der Reichenberger Straße besticht nicht nur durch das schöne alte Backsteingebäude, moderne Flächen und eine herausragende Konnektivität, sondern auch durch eine charmante Kiezlage im Herzen Kreuzbergs“, so Schlink weiter.



In den zwischen 1886 und 1907 errichteten Bechstein-Höfen der GSG Berlin in der Reichenberger Straße 124 wurden mehr als einhundert Jahre lang weltberühmte Klaviere und Konzertflügel hergestellt. Der Namenszug am Hauptgebäude sowie Mosaike mit Klaviertasten auf den Gehwegen erinnern an diese Vergangenheit. Der großzügige Gebäudekomplex im Berliner Stadtteil Kreuzberg umfasst rund 12.600 m² Gewerbe- und 3.900 m² Lagerfläche. Die Bechstein-Höfe verfügen über eine WiredScore Platinum-Zertifizierung und bieten somit eine herausragende technologische Infrastruktur und Konnektivität für die Mieter.